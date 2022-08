Prešovské autobusy a trolejbusy začali jazdiť po prvom bus-pruhu

Prešov 26. augusta (TASR) - Na Sekčovskej ulici vznikol prvý prešovský bus-pruh, ktorý zvýhodňuje MHD pred individuálnou automobilovou dopravou. V piatok po ňom začali premávať autobusy a trolejbusy. Vďaka tejto novinke sa cestujúcim v rannej špičke skráti jazda aj o niekoľko minút. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Takzvaný bus-pruh sa nachádza na Sekčovskej ulici. Začína sa pri obratisku autobusov Pod Šalgovíkom, pokračuje cez zastávku MHD Vansovej a končí sa pred priechodom pre chodcov pri križovatke s Ul. Laca Novomeského. Na Sekčovskej ulici bola v súvislosti s vytvorením bus-pruhu zrealizovaná aj zmena dopravného značenia a zlegalizovalo sa parkovanie pri krajnici. Donedávna boli vodiči osobných automobilov zvyknutí parkovať po oboch stranách hlavnej cesty, kde však oficiálne neexistovali parkovacie miesta. Po úprave dopravného značenia boli vyznačené parkovacie miesta na krajnici v smere na Šalgovík.



"V priebehu dvoch rokov sa nám podarilo výrazne omladiť vozový park dopravného podniku, do ktorého pribudlo 25 nových autobusov a trolejbusov. V roku 2021 sme úspešne spustili preferenciu MHD na Levočskej ulici a aktuálne zavádzame historicky prvý bus-pruh v našom meste. Ide o konkrétne riešenia, vďaka ktorým je prešovská MHD čoraz kvalitnejšia a atraktívnejšia," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Pred niekoľkými rokmi bol podľa Tomeka prejazd cez Sekčovskú ulicu plynulý aj v ranných či popoludňajších hodinách. Po výstavbe nových rodinných domov v oblasti Teriakoviec, Šalgovíka, Solivaru a Dulovej Vsi však došlo k výraznému nárastu intenzity dopravy na Sekčovskej a Kysuckej ulici, ktoré sa zbiehajú do spoločného úseku na Ulici Laca Novomeského. Z tohto dôvodu postupne začali vznikať v čase dopravnej špičky aj viac ako päťminútové meškania spojov MHD už z prvých dvoch zastávok Pod Šalgovíkom a Vansovej. Tento nepriaznivý stav pomôže podľa Tomeka vyriešiť práve bus-pruh.



Náklady na vytvorenie nového bus-pruhu vrátane vodorovného a zvislého dopravného značenia na Sekčovskej ulici predstavujú 12.132,53 eura s DPH.



V blízkej dobe bude na Sekčove podľa Tomeka zavedený aj systém preferencie MHD na desiatich svetelných križovatkách. Do preferencie MHD budú zapojené križovatky na Ul. Armádneho generála Svobodu. Súčasťou systému budú aj svetelné križovatky na Rusínskej ulici.