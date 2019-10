Prešovské bezkontaktné čipové karty si vyzdvihlo viac ako 16.000 ľudí

Prešov 22. októbra (TASR) - Záujem o bezkontaktné čipové karty (BČK) v prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom kraji vzrástol oproti minulému roku o viac než 300 percent. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ponúkol cestujúcim počas mesiaca september bezkontaktné čipové karty zadarmo. Cieľom bolo znížiť platby v hotovosti a pritiahnuť ľudí do prímestskej autobusovej dopravy.



Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, zazmluvnení dopravcovia vydali v tomto roku o 12.000 BČK viac než vlani. Akciu Cestuj SAD-kou lacnejšie využilo 16.406 ľudí, pričom vlani to bolo len 4095 cestujúcich.



Dopravnú čipovú kartu si mohli cestujúci zaobstarať zadarmo na vybraných autobusových staniciach dopravcov PSK – SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. Najviac kariet vydala prešovská SAD-ka.



"Cieľom poskytnutia bezkontaktných čipových kariet bez poplatkov bolo motivovať cestujúcich, aby pri kúpe lístka nepoužívali hotovosť. Platba kartou, ktorá slúži ako elektronická peňaženka, totiž prispieva k skráteniu času pri zakúpení cestovného lístka, čím sa znižuje aj čas strávený v staniciach a na zastávkach," uviedla Heilová.



Samospráva zároveň od 1. augusta zvýhodnila držiteľov BČK, ktorí zaplatia za lístok menej ako v hotovosti. V najbližšom období plánuje v autobusoch zaviesť aj možnosť platby bankomatovou kartou. Aj takýmito benefitmi chce PSK pritiahnuť verejnosť do prímestskej autobusovej dopravy. Jeden autobus totiž môže podľa Heilovej na ceste nahradiť až 30 áut.