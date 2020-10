Prešovské cintoríny budú počas dušičkového víkendu otvorené

Prešov 29. októbra (TASR) – Mesto Prešov aj napriek zákazu vychádzania, ktorý platí na celom Slovensku, ponechá všetky cintoríny otvorené aj počas blížiaceho sa dušičkového víkendu. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



„Od piatka (30. 10.) do pondelka (2. 11.) budú všetky prešovské cintoríny otvorené nonstop. V nočných hodinách budú cintoríny osvetlené. Od utorka (3. 11.) do nedele 8. novembra budú cintoríny otvorené a osvetlené do 20.00 h,“ uviedol Tomek.



„Sociálne zariadenia budú v sobotu (31. 10.) a v nedeľu otvorené v domoch smútku Hlavný cintorín a Solivar v čase od 10.00 do 18.00 h,“ doplnil Tomek s tým, že v prípade, ak bude rozhodnuté o zákaze vstupu na cintoríny z úrovne vlády SR, mesto ich pre verejnosť uzavrie.