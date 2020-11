Prešovské dominanty budú 17. novembra osvetlené na purpurovo

Prešov 16. novembra (TASR) – Najväčšie prešovské dominanty budú v utorok pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí osvetlené na purpurovo. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Aj tento rok podľa jej slov pripravilo občianske združenie Malíček pri príležitosti svetového dňa viaceré aktivity, ktorými vyjadrí nielen spolupatričnosť, ale aj podporu predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Jednou z aktivít je aj osvetlenie dominánt do purpurovej farby.



„Do farby predčasniatok sa zahalia aj ľudia, ktorí sa zapoja do tohtoročnej výzvy #NaseSrdciaSuPurpurove. Jej cieľom je vyjadriť podporu a spolupatričnosť s tými, ktorých sa predčasný pôrod priamo alebo nepriamo týka," uviedla Šitárová.



Podporu výzve vyjadrilo 11 slovenských miest osvetlením 15 najväčších dominánt purpurovou farbou. V Prešove to bude budova historickej radnice a Vodárenská veža.



Ročne príde na svet na Slovensku predčasne viac ako 5000 detí. Za posledných 15 rokov ide o nárast o viac ako 30 percent.



„Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a ich prognózy do budúcnosti bývajú nejasné," doplnila predsedníčka a zakladateľka OZ Malíček Ľubica Kaiserová.



OZ Malíček vzniklo pred ôsmimi rokmi z iniciatívy rodičov so skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa. Svojimi aktivitami zvyšuje osvetu a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom. Združenie zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou EFCNI, ktorá sa zameriava na tvorbu štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.