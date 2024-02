Prešovské dominanty budú nasvietené vo farbách solidarity

Prešov 23. februára (TASR) - Historická budova prešovskej radnice a budova Caraffovej väznice sa od piatka do nedele (25. 2.) zahalia do modrej a žltej farby. Mesto Prešov aj týmto spôsobom vyjadruje solidaritu Ukrajine a jej obyvateľom.



Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v sobotu (24. 2.) uplynú dva roky od vypuknutia vojny na Ukrajine.



"Mesto Prešov sa aj takto symbolicky pripája k ďalším mestám na Slovensku i vo svete. Nasvietením dominánt mesta do farieb vlajky Ukrajiny vyjadruje svoju spolupatričnosť a solidaritu s Ukrajinou a jej ľudom," dodala Šitárová.