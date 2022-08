Prešovské farnosti sa pripravujú na misie na začiatku septembra

Prešov 24. augusta (TASR) - Farnosti dekanátu Prešov – stred, ku ktorým sa pridala aj farnosť Vyšná Šebastová, sa pripravujú na misie, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 3. do 11. septembra. Kaplán Michal Škulka informoval, že už 2. septembra pri svätej omši v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18. hodine odovzdá arcibiskup Bernard Bober misijné kríže jednotlivým farnostiam, ktoré sa do tejto duchovnej aktivity zapojili.



"Apoštolská penitenciária vydala ešte v júni dekrét o možnosti získať počas trvania misií plnomocné odpustky. Prešovské misie vyvrcholia záverečnou svätou omšou v nedeľu 11. septembra o 10. hodine pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove, ktorú bude celebrovať Marek Forgáč, pomocný košický biskup," dodal Škulka s tým, že všetky potrebné informácie nájde verejnosť na webovej stránke na www.presovmisie.sk.



Misie boli podľa Bobera vždy vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu farnosti. Popri kostoloch boli postavené pamätné drevené kríže, ktoré pripomínali dátumy posledných misií. "Duchovným ovocím misií by malo byť oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany prednášajúcich pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní," uviedol arcibiskup s tým, že do životov mnohých sa po farských misiách vracia pokoj, zmierenie, odpustenie a konsolidácia narušených vzťahov. Misie môžu podľa arcibiskupa zachrániť nejednu rodinu pred rozpadom, upokoja situáciu a dialóg v rodinách.