Prešovské legendarium ponúka tipy na výlety v celom kraji

Prešov 17. júna (TASR) - Zábavno-súťažné putovanie s legendami s názvom Legendarium ponúka rodinám s deťmi aj počas tohtoročnej letnej sezóny tipy na výlety v Prešovskom kraji. Ako TASR informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá podujatie pripravuje, siedmy ročník má prívlastok Vyskladaj si leto.



"Cestovatelia si ho vyskladajú zo zážitkov a dobrodružstiev, ktoré zažijú na cestách za legendami. Pripravených je takmer 70 zariadení, ktoré vydávajú súťažné pečiatky, a 15 prírodných lokalít s trezormi, ktoré ukrývajú súťažné nálepky," povedal Baláž s tým, že zábavno-súťažné cestovanie trvá do 11. septembra.



Projekt sa organizátori snažia každý rok obmieňať o nové zariadenia a lokality. Ponuka výletov je šitá na mieru rodinám s deťmi.



"Našou snahou je pritiahnuť pozornosť verejnosti aj na menej známe miesta a lokality, čo sa nám vďaka projektu a vzájomnej spolupráci zariadení už niekoľko rokov darí," uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska



V tomto roku vďaka projektu prechádza obnovou lokalita Údolie obrov v Slanských vrchoch, kde vzniká zábavno-náučný chodník spojený s miestnou legendou o obrovi spod Oblíka.



Takmer v 70 zariadeniach, ako sú hrady, múzeá, kúpaliská, ranče, športoviská, lanovky a rôzne atrakcie, získajú návštevníci súťažné pečiatky. S prvou pečiatkou dostanú zdarma ilustrovanú brožúru Legendarium, do ktorej zbierajú súťažné nálepky a pečiatky. Nájdu v nej všetky tipy na výlety, ako aj indície, kde sa vybrať do prírody hľadať ukryté trezory.



"Zaujímavý príbeh, ponuka výletov a zbieranie odmien sú spojené do jedného produktu, ktorý motivuje turistov k návšteve Prešovského kraja a najmä k predĺženiu pobytu v našom kraji. Veríme, že i v tomto roku zaujme množstvo návštevníkov, za predošlé roky ich rátame v tisícoch," dodala Jana Andraščíková z marketingu KOCR Severovýchod Slovenska.