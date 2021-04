Prešovské MŠ a ZŠ otvorili svoje brány pre viac ako polovicu detí

Prešov 12. apríla (TASR) - Materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov otvorili v pondelok svoje brány pre všetky deti a žiakov prvého stupňa. Do lavíc si sadlo viac ako 75 percent žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme výučby. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Mesto otvorilo všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti s výnimkou MŠ Zemplínskej, ktorá zostáva aj naďalej zatvorená. "Do MŠ nastúpilo 1620 detí z celkového počtu 2501. Do lavíc na prvom stupni ZŠ si sadlo 2896 žiakov z celkového počtu 3820. Žiaci prvého stupňa ZŠ sa učia prezenčne, no je potrebné, aby sa naďalej preukazovali čestným vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu. Žiadna zo škôl aktuálne neeviduje nedostatok pedagógov," uviedla Šitárová.



Žiaci druhého stupňa naďalej pokračujú podľa jej slov v dištančnej forme výučby, s výnimkou piatich prešovských škôl, kde sa žiaci učia aj v menších skupinkách v zložení piatich žiakov a jedného pedagóga.



"Žiaci tretieho a štvrtého ročníka na ZŠ Važeckej a ZŠ Prostějovskej sú testovaní pomocou kloktacích testov. V prípade, že sa od pondelka (19. 4.) otvoria všetky triedy, mesto ako zriaďovateľ bude pri odberoch spolupracovať aj so študentmi zdravotníckych škôl v Prešove," dodala Šitárová.