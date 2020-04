Prešovské opatrovateľky dostanú ochranné štíty

Prešov 24. apríla (TASR) – Prešovské opatrovateľky, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými pacientmi, budú vybavené ochrannými štítmi. Mestu Prešov ich darovala Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) v Prešove. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Spolu so všetkými zdravotníkmi sú počas pandémie nového koronavírusu v prvej línii aj prešovské opatrovateľky, ktoré pravidelne prichádzajú do priameho kontaktu aj s rizikovými klientmi. Medzi nimi sú i zdravotne postihnutí alebo vážne chorí prijímatelia sociálnej služby, ktorých ohrozuje šíriaca sa nákaza najviac. Riziko však dennodenne podstupujú aj samotné opatrovateľky, ktoré budú mať odteraz k dispozícii okrem rúšok a rukavíc aj ochranné štíty. Tie im zabezpečia ešte účinnejšiu ochranu pred novým koronavírusom," uviedol Tomek s tým, že štíty zároveň môžu poslúžiť aj terénnym a komunitným pracovníkom.



Odboru služieb pre občanov Mestského úradu (MsÚ) v Prešove venovala v piatok šesť ochranných štítov dekanka FZO PU v Prešove Štefánia Andraščíková. Vyrobila ich katedra medicínsko-technických odborov fakulty pod vedením koordinátora Mareka Chmelíka pomocou 3D tlačiarne.