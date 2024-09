Prešovské školy pripravili v novom školskom roku viaceré novinky

Prešov 3. septembra (TASR) - Základné a materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pripravili v novom školskom roku viaceré novinky. Jedna z MŠ sa zameria na záujem detí o techniku a Základná škola (ZŠ) Važecká ponúkne napríklad trojročný vzdelávací program. Zmena sa týka aj školského stravovania. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



MŠ Zemplínska do nového školského roka vstúpila s označením 'technická škôlka', ktorá sa v rámci práce s deťmi sústredí na ich záujem o techniku, prírodovedné poznanie a podporu ich celkovej technickej a vedeckej gramotnosti.



"V ZŠ Važecká sa nový školský rok ponesie v znamení príprav na realizáciu projektu Budúcnosť inak v spolupráci s organizáciami Pontis a Unicef. Jeho cieľom bude v rámci mimoškolského centra, takzvaného klubu pre žiakov druhého stupňa, ponúknuť trojročný vzdelávací program zameraný na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti," vysvetlila Šitárová.



Novinkou v oblasti školského stravovania v tomto roku je podľa jej slov vyňatie školského stravovania z procesu verejného obstarávania, čo zjednoduší nákup potravín pre školské jedálne. "Vďaka tomu budú môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. Rovnako vďaka začleneniu ďalších poľnohospodárskych výrobkov do školského programu Slovenskej republiky sa súčasťou jedál stanú aj včelárske výrobky," doplnila Šitárová.



Ako povedala, ambíciou zriaďovateľa je ísť 'ruka v ruke' vo vízii modernej školy, s dobou a oblasť školstva posúvať na úroveň moderného učenia 21. storočia.



"Do takzvanej kurikulárnej reformy v školstve sa tento školský rok zapájajú štyri školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, konkrétne ZŠ Važecká, ZŠ Lesnícka, ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja a ZŠ Sibírska. Akákoľvek škola sa v priebehu školského roka ešte môže pridať, čím sa počet zapojených škôl bude zvyšovať," dodala Šitárová.