Prešovské stredné školy majú 737 voľných miest

Prešov 9. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má v druhom kole prijímacích skúšok na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre budúcich stredoškolákov ešte 737 voľných miest. Najviac nenaplnených kapacít po prvom kole prijímačiek hlásia učebné odbory v oblasti strojárstva, elektrotechniky, ale i školy ekonomického zamerania a služieb a tiež gymnáziá. TASR o tom informovala Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Župné stredné odborné školy majú pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl v druhom kole prijímačiek k dispozícii 670 voľných miest, a to najmä v trojročných učebných odboroch," priblížila s tým, že až v 156 prípadoch ide o študijné odbory v oblasti strojárstva, 102 miest je voľných v oblasti elektrotechniky a techniky. Školy ekonomického zamerania, obchodu a služieb hlásia spolu 132 voľných miest. Desiatky voľných miest sú aj v odboroch potravinárstvo, drevárstvo, odevníctvo, stavebníctvo, doprava či poľnohospodárstvo.



V prípade gymnázií je v rámci kraja stále voľných spolu 67 miest. "Konkrétne je to 11 voľných miest pre 8-ročnú formu a 56 miest pre 4-ročnú formu štúdia," konkretizovala Jeleňová s tým, že voľné miesta sú stále na gymnáziách v Bardejove, Kežmarku, Levoči, Prešove, Snine a vo Svidníku.



Záujemcovia o štúdium na školách s umeleckým zameraním, napríklad v odboroch reklamná tvorba či dizajn, sa môžu v druhom kole prijímacích skúšok prihlásiť na krajské stredné umelecké školy v Kežmarku (7 voľných miest), Prešove (10) a vo Svidníku (2). "Ešte osem voľných miest je k dispozícii pre skupinu odborov zameraných na učiteľstvo a sociálne veci, v SOŠ pedagogickej Prešov je to päť miest a v Spojenej škole v Bardejove tri miesta," doplnila Jeleňová.



Z trinástich okresov PSK majú najviac voľných miest v druhom kole prijímacích pohovorov okresy Poprad (151) a Prešov (148), ktoré majú zároveň v ponuke najviac stredných škôl, a tiež školy v okresoch Kežmarok (94) a Bardejov (73). "Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy je na programe v utorok 22. júna, prípadne je z organizačných dôvodov možné ho realizovať aj v stredu 23. júna," uzavrela hovorkyňa.