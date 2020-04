Prešovské trhovisko je opäť otvorené pre verejnosť

Prešov 24. apríla (TASR) – Prešovské trhovisko Centrum je od štvrtka opäť otvorené. Mesto ho otvorilo na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu v rámci prvej fázy uvoľnenia opatrení pre pandémiu nového koronavírusu. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Vstup kupujúcich na trhovisko je regulovaný správcom trhoviska, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii osôb. Žiadame preto všetkých návštevníkov o rešpektovanie pokynov správcu trhoviska. Pohyb na trhovisku je povinný jedným smerom od vstupu smerom k východu. V areáli je prísne zakázaná konzumácia potravín a nápojov," uviedol Tomek.



Prevádzkové hodiny trhoviska sú od 7:00 do 15:00 od pondelka do soboty. V pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 je vyhradený čas pre osoby staršie ako 65 rokov.



"Počet predajcov na trhovisku je regulovaný správcom, aby boli zabezpečené dostatočné rozstupy medzi predajcami na jednotlivých predajných stoloch s minimálnou vzdialenosťou dva metre. Predajcovia sú povinní mať počas predaja rúška a rukavice. Rovnako návštevníci trhoviska budú mať povolený vstup len v rúšku, avšak odporúčame aj rukavice," povedal Tomek.



Návštevníkov žiadajú, aby sa v priestoroch trhoviska zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu a tým uvoľnili priestor ďalším čakajúcim zákazníkom.



"Zároveň žiadame kupujúcich, aby dodržiavali minimálne dvojmetrové rozstupy od ďalších kupujúcich," dodal Tomek.