Prešovské vianočné trhy potrvajú od Kataríny do Silvestra
V centre mesta bude umiestnených takmer 70 stánkov so zastúpením lokálnych remeselníkov a predajcov vianočného tovaru, nápojov či rozličných gastro produktov.
Autor TASR
Prešov 20. novembra (TASR) - Prešovské vianočné trhy ponúknu návštevníkom bohatý program. Okrem predajných stánkov je pripravený aj kultúrny program. Otvorené budú 25. novembra a potrvajú do 23. decembra. Po dvojdňovej prestávke budú pokračovať od Štefana 26. decembra až do Silvestra 31. decembra. TASR o tom informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove František Karlík.
„Prešovské vianočné trhy posúvame každý rok o krok ďalej, a to programom, službami aj atmosférou, ktorá spája celé mesto. Tento ročník bude mimoriadnym podujatím s viacerými novinkami, ktoré odhalíme až priamo na mieste. Pozývam rodiny, priateľov aj návštevníkov z celého regiónu - príďte ochutnať punč, objaviť remeslá, užiť si hudbu a nechať sa prekvapiť,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
V centre mesta bude umiestnených takmer 70 stánkov so zastúpením lokálnych remeselníkov a predajcov vianočného tovaru, nápojov či rozličných gastro produktov. V Južnom parku bude tiež umiestnený jeden gastro stánok. Nápoje si návštevníci budú môcť vychutnať v špeciálnych vratných pohároch s potlačou v šarišskom nárečí. Pri kúpe prvého nápoja zaplatia návštevníci zálohu a pohár si následne môžu nechať ako vianočný suvenír alebo ho môžu vrátiť.
Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10.00 h do 19.00 h, stánky s občerstvením budú otvorené od 11.00 h do 22.00 h. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12.00 h, k dispozícii budú do 19.00 h. V stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia do 22.00 h.
Svoje miesto na vianočných trhoch v Prešove budú mať už tradične aj charitatívne stánky a Primátorský punč, ktorý bude podávaný 12. a 19. decembra od 14.00 h. Pri Konkatedrále sv. Mikuláša bude taktiež umiestnený drevený vyrezávaný betlehem od autora Juraja Antoňáka z Ličartoviec.
Na pódiu v priestore pred Konkatedrálou sv. Mikuláša vystúpi kapela Hrdza, speváčka Slávka Tkáčová, Hudba z Marsu, Robo Šimko a Massriot, Banda, Muzička a Lomnické Čháve či popové operné trio La Gioia a mnohí ďalší. Chýbať nebudú ani detské folklórne súbory Dúbravienka a Šarišanček.
Kolotoče a detské atrakcie nájdu deti a rodičia v južnej časti pešej zóny pri soche koňa. „Tento rok sme sa zamerali na zatraktívnenie tzv. detskej zóny s kolotočmi. Doplnili sme ju o menšie ruské kolo a v priestore pri soche koňa vznikne nová gastro zóna, ktorá poteší malých aj veľkých,“ uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.
Vianočný stromček pred Konkatedrálou sv. Mikuláša rozsvietia deti spolu s Mikulášom 6. decembra. Štefanskú zábavu 26. decembra odštartuje hudobník Pavel Callta a o tanečnú zábavu sa postará DJ José Garcia. Na Silvestra tesne pred polnocou vystúpi slovenská hardcore punkrocková kapela Bijouterrier a po polnoci bude návštevníkov na námestí zabávať Daniel Franko – DJ Fonbox.
