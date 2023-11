Prešovské vianočné trhy začnú na Katarínu a ponúknu viaceré novinky

Prešov 15. novembra (TASR) - Prešovské vianočné trhy ponúknu tento rok viaceré novinky. Potrvajú od 25. novembra do 22. decembra a pokračovať budú od 26. decembra do Silvestra (31. 12.). Na Hlavnej ulici v centre mesta bude počas vianočných trhov umiestnených 65 stánkov.



"Našou snahou je pokračovať v silnej tradícii tohto podujatia a zároveň prinášať nové moderné prvky, ktoré zatraktívnia celé vianočné trhy. Organizátori si pre návštevníkov pripravili viacero noviniek. Tešiť sa môžu napríklad na koncerty pri vianočnom punči, oddychovú zónu u anjela a detské mestečko," uviedol primátor Prešova František Oľha.



"Po minuloročnej pozitívnej skúsenosti a spätnej väzbe od návštevníkov sme sa opäť rozhodli pokračovať s vianočnými trhmi aj po 26. decembri. Ide o veľmi silné obdobie stretnutí rodín a priateľov, ktoré je zároveň časom školských prázdnin, čomu sme prispôsobili aj program na pódiu počas Štefana a Silvestra," uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.



Jednou z noviniek je, že pódium na Hlavnej ulici, ktoré bolo v minulosti situované pri soche koňa, bude tento rok presunuté do priestoru pred Konkatedrálou sv. Mikuláša. Dôjde tak podľa radnice k zväčšeniu zóny pre divákov a jej priamemu prepojeniu s gastronomickou sekciou. V centre Južného parku pribudne tento rok gastro stánok s názvom Pub u anjela s nápojmi a občerstvením.



"K novinkám tohtoročných vianočných trhov patria aj detské trhy. Kolotoče, chutné palacinky či nealko punč a ďalšie stánky s detským tovarom dostanú nové miesto v južnej časti pešej zóny pri soche koňa," priblížila hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Detská zóna bude pokračovať až do Južného parku, kde budú môcť návštevníci aj tento rok obdivovať alej vianočných stromčekov, ktorú vyzdobia žiaci prešovských základných škôl ručne vyrobenými ozdobami.



Svoje miesto na vianočných trhoch bude mať podľa Rácovej už tradične aj charita a Primátorský punč. Zisk z predaja tohto punču je každoročne venovaný na charitatívne účely.



Medzi stánkami nájdu návštevníci aj úplne novú atrakciu v podobe kolotoča s prútenými košmi na ručný pohon, ktorý je určený pre menšie deti. Drevený vyrezávaný betlehem od autora Juraja Antoňáka bude aj tento rok na obvyklom mieste pred konkatedrálou.



Vianočné trhy v Prešove zavŕši 31. decembra svetelno-laserová show, ktorá nahradí klasický ohňostroj. Podľa radnice je to ekologickejšia a tolerantnejšia verzia osláv nového roka.