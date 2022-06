Prešovské základné školy rozdali žiakom 7150 vysvedčení

Prešov 30. júna (TASR) - Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov rozdali vo štvrtok žiakom spolu 7150 koncoročných vysvedčení. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu (MsÚ) Lenka Šitárová.



V júni si v 20 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prevzalo osvedčenie o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania 833 detí, ktoré v septembri nastúpia do prvých ročníkov základných škôl. Vysvedčenia si prevzali aj žiaci základných umeleckých škôl.



Ako povedala Šitárová, školský rok 2021/2022 už prebiehal prevažne prezenčnou formou vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



"Bol to opäť ťažký školský rok, ktorý priniesol množstvo nečakaných situácií. Školy prešli obdobím pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 aj neľahkou situáciou pri riešení a zaradzovaní do škôl deti odídencov z Ukrajiny. Napriek mnohým ťažkostiam aj tento školský rok školy zvládli so cťou. Vyrovnali sa s kritickými okolnosťami a prejavili mimoriadne nasadenie," uviedla Šitárová.



"Riaditeľom a pedagogickým zamestnancom ďakujeme za to, že sa snažili nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a dať deťom aj osobný príklad. Nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za ich každodennú prácu. Žiakom a deťom patrí vďaka za ich usilovnosť, zvlášť tým, ktorí reprezentovali školy na rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách," doplnila Šitárová.



Vysvedčenia si vo štvrtok prevzalo aj približne 22.400 žiakov 68 stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Z toho 5200 bolo žiakov štvorročných, osemročných gymnázií a športovej školy a viac ako 17.000 študentov stredných odborných škôl. PSK o tom informuje na sociálnej sieti.