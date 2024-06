Prešovský kraja spustil súťaž pre stredoškolské časopisy

Prešov 25. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava spustil prihlasovanie do 11. ročníka Súťaže stredoškolských časopisov PSK. Uzávierka prihlášok školských periodík je 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Do aktuálneho ročníka môžu redakčné tímy prihlásiť tak printový, ako aj elektronický časopis za školský rok 2023/2024.



Ako povedala Jeleňová, pri tlačenej verzii je nutné zaslať minimálne dve vydania časopisu, každé v dvoch exemplároch, a doručiť ich s označením Súťaž stredoškolských časopisov PSK na adresu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. V prípade elektronických (online) formátov redakcie posielajú svoje časopisy na adresu crd@kniznica-poh.sk.



"Doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu bude štandardne hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe," dodala Jeleňová.



Viac informácií k súťaži je zverejnených na webstránke kraja.