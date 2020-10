Prešovskí cestári majú novú techniku v hodnote 600.000 eur

Prešov 24. októbra (TASR) – O 14 kusov techniky v hodnote 600.000 eur sa rozšíril vozový park Správy a údržby ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako pre TASR uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, do konca roka by mali pribudnúť ďalšie stroje pre cestárov.



Pre cestmajsterstvá SÚC PSK bolo dodaných deväť kusov nákladných vozidiel do 3,5 tony typu valník. Využívať ich budú cestári v Giraltovciach, Stakčíne, Medzilaborciach, Tatranskej Štrbe, Kežmarku, Nižnej Šebastovej, Spišskej Starej Vsi, Svidníku a vo Vranove nad Topľou.



"Do užívania boli odovzdané aj dva kusy ťahačov s návesmi pre asfaltérsku čatu pre oblasť Prešov a dva kusy rýpadiel – traktorbagrov pre cestmajsterstvá Nižná Šebastová a Poprad. Oblasť Prešov si okrem iného prilepšila aj o zametacie vozidlo. Mechanizmy budú cestári využívať počas celého roka na údržbu ciest druhej a tretej triedy v Prešovskom kraji," povedala Jeleňová.



V tomto roku by podľa jej slov mali do vozového parku cestárov pribudnúť tiež čelné nakladače, snehové radlice, posypové nadstavby, zálievková súprava, traktorové kosačky, posypové nadstavby pre traktor, signalizačné vozíky a bariérové kosačky. Počas zimnej údržby sa očakáva aj dodanie deviatich kusov posypových vozidiel s radlicami.



"Celkové investície do cestárskej techniky v roku 2020 predstavujú sumu 5,36 milióna eur," dodala Jeleňová.