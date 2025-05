Prešovskí chirurgovia zrealizovali dve špeciálne operácie

Prešov 28. mája (TASR) - Oddelenie chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v uplynulých týždňoch úspešne realizovalo dve špeciálne operácie pečene a pankreasu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je podľa jej slov najčastejším primárnym zhubným nádorom pečene a celosvetovo patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí na rakovinu. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných približne 300 až 400 prípadov so stúpajúcou tendenciou.



„Na chirurgickom oddelení sme u 78-ročného pacienta s touto diagnózou HCC vykonali anatomickú ľavostrannú hemihepatektómiu - teda odstránenie ľavého laloka pečene. Zákrok bol realizovaný glissonským prístupom a s využitím technológie CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator). Využitie CUSA technológie a glissonského prístupu nám umožnilo presne a bezpečne odstrániť postihnuté tkanivo s dôrazom na zachovanie čo najväčšieho množstva funkčnej pečeňovej hmoty. Takýto prístup znižuje riziko komplikácií a podporuje rýchlejšie zotavenie pacienta,“ vysvetlil primár oddelenia chirurgie Ján Vaško.



Druhým výkonom bola takzvaná RAMPS operácia (Radical Anterograde Modular Pancreatosplenectomy). Ide o špecifický chirurgický prístup, pri ktorom sa odstraňuje telo a chvost pankreasu spolu so slezinou. Zákrok bol indikovaný u pacientky s neuroendokrinným tumorom (NET), ktorý síce rastie pomaly, no často sa šíri do okolia alebo do vzdialených orgánov.



„Operačné odstránenie nádorov pečene a pankreasu je často jedinou kuratívnou metódou - šancou na vyliečenie pacienta, a preto aj zavedenie takýchto vysoko špecifických výkonov do nášho spektra výkonov a rozvoj HPB chirurgie dáva našim pacientom väčšie možnosti a šancu na vyliečenie,“ dodala Pavliková.