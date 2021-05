Prešovskí dobrovoľníci sa môžu pridať do projektu Milujem svoje mesto

Prešov 24. mája (TASR) – Po ročnej pauze sa v Prešove uskutoční festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti s názvom Milujem svoje mesto. Začne sa 29. mája a potrvá do 5. júna. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenka Šitárová.



"Je mi ľúto, že sa akcia Milujem svoje mesto minulý rok neuskutočnila. Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou ju nemôžeme organizovane usporiadať ani teraz. To nám však nebráni v tom, aby sme si vyzdvihli vrecia a rukavice a upratali naše mesto po častiach, postupne. Pozývame všetkých Prešovčanov, ktorým záleží na našom meste," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť svojmu mestu, upratať a skrášliť ho, sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdu na webstránke mesta www.presov.sk. Následne si vyberú lokalitu, ktorú chcú skrášliť a vyzdvihnú si pracovné pomôcky na výdajných miestach. Pripravené sú pracovné rukavice, vrecia na odpad a zabezpečený je aj odvoz odpadu. Vybrať si môžu i vlastnú lokalitu.



"Ak si vyberú čistenie niektorého z rigolov, mesto Prešov im privezie potrebné náradie a materiál priamo na miesto v dohodnutom čase. Na ostatné práce si bude potrebné rukavice a vrecia prísť vyzdvihnúť na jedno z výdajných miest," povedala Šitárová.



Po skončení práce je potrebné informovať niektorého zo zamestnancov MsÚ o umiestnení naplnených vriec. Mesto Prešov následne zabezpečí ich odvoz. Kontakty na zamestnancov, ako aj zoznam výdajných miest, sú zverejnené na webstránke mesta.



V roku 2019 sa do festivalu Milujem svoje mesto zapojilo 2000 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v celom Prešovskom kraji. Hlavnými organizátormi dobrovoľníckej akcie je platforma Kresťania v Prešove, mesto Prešov a ďalšie dobrovoľnícke organizácie a inštitúcie.