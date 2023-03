Prešovskí hasiči vlani zasahovali pri asi stovke požiarov

Prešov 1. marca (TASR) - Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Prešove v uplynulom roku zasahovali pri asi 100 požiaroch. Väčšina z nich vznikla podľa hasičov neuváženým vypaľovaním trávnatých porastov. Apelujú preto na dodržiavanie bezpečnosti pri zaobchádzaní s ohňom a upozorňujú na hroziace pokuty.



Ako TASR informoval riaditeľ OR HaZZ Prešov Ľubomír Toďor, požiare spôsobujú každoročne veľké materiálne aj ekologické škody, pričom obnova, napríklad lesného prostredia, je dlhodobým procesom.



Vlani v okrese Prešov zasahovali hasiči pri 98 požiaroch v prírodnom prostredí, čo je až o 77 požiarov viac ako v roku 2021. V 54 prípadoch bolo príčinou vzniku požiarov vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov.



Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.



Hasiči upozorňujú, že je zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.



Informácie v priebehu celého roka o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru môžu ľudia nájsť na webstránke ministerstva vnútra www.minv.sk.