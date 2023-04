Prešovskí krajskí cestári skončili päťmesačnú zimnú údržbu ciest

Prešov 20. apríla (TASR) - Prešovskí krajskí cestári majú za sebou päť mesiacov trvajúcu zimnú údržbu v sezóne 2022/2023. Celkovo počas nej udržiavali 3100 kilometrov (km) ciest v celom Prešovskom kraji a spotrebovali viac ako 41.000 ton posypového materiálu. Údržbu vykonávalo približne 500 zamestnancov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Zimná údržba sa oficiálne začala 1. novembra minulého roka a skončila k 31. marcu. Krajskí cestári však na cestách v kraji zasahovali aj po skončení posledných marcových dní a sú podľa Jeleňovej pripravení v prípade potreby zasiahnuť.



"Údržbu vykonávali najmä v nočných hodinách od polnoci do 5.00 h, a to na 2408 km ciest druhej a tretej triedy v správe SÚC PSK. Ďalej na 663 km ciest, ktoré spravuje Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, ako aj na 27 km účelových komunikácií. Fungovali celkovo na 108 zásahových okruhoch," priblížila hovorkyňa.



Cestári PSK boli prvýkrát v teréne už 9. novembra 2022, konkrétne na ceste prvej triedy v Tatranskej Javorine. Celú zimnú údržbu zabezpečovali cez 18 cestmajsterstiev a šesť vysunutých pracovísk s počtom do 500 zamestnancov. K dispozícii im bolo 76 dispečerov. Na zimnú starostlivosť o cesty bolo nasadených 108 posypových vozidiel, ďalších deväť bolo rezervných. Súčasťou údržby bolo aj zhruba 40 kusov techniky ako nakladače a traktory i 12 snežných fréz.



"SÚC PSK počas tohtoročnej zimnej údržby mechanizmami vykonala pluhovanie na 265.453 km. Chemický posyp použila na 16.068 km, inertný na vyše 55.700 km a zmiešaný na 24.864 km. Realizovala aj posyp so zvlhčovaním, a to na dĺžke 11.464 km, doplnila Jeleňová s tým, že cestári osadzovali taktiež snehové zábrany na viac ako 16.500 metroch. Celkovo na zimnú údržbu spotrebovali 41.217 ton posypového materiálu, z toho chemického 16.893 a inertného 24.324 ton.



Klimatické podmienky počas údržby 2022/2023 zaznamenávalo 53 meteorologických staníc, kamier a informačných tabúľ rozmiestnených na cestách druhej a tretej triedy v rámci celého kraja.