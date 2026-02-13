< sekcia Regióny
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
V minulom roku sa intenzívne venovali sanáciám viacerých zosuvov, ktoré ohrozovali krajské cesty druhej a tretej triedy naprieč viacerými regiónmi.
Autor TASR
Prešov 13. februára (TASR) - Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov. Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja pripomína, že územie v ich starostlivosti patrí z hľadiska geologických podmienok medzi najnáročnejšie regióny Slovenska.
„Kombinácia členitého terénu, ílovitých a flyšových hornín, dlhodobých zrážok, rýchleho topenia snehu či podmáčania svahov, často spôsobuje nestabilitu pôdy. Výsledkom sú zosuvy, ktoré môžu narušiť cestné teleso, krajnice alebo podložie cesty,“ vysvetľujú cestári.
V minulom roku sa preto intenzívne venovali sanáciám viacerých zosuvov, ktoré ohrozovali krajské cesty druhej a tretej triedy naprieč viacerými regiónmi. V okrese Svidník to boli zosuvy pred obcou Svidnička, v obci Mrázovce a v úseku Kapišová - Kružlová, v Bardejovskom okrese v úseku Kľušovská Zábava - Kružlov a v okrese Stará Ľubovňa pred obcami Ďurková, Údol a Malý Lipník. Vo Vranovskom okrese sanovali svah za Ďurďošom, v Sabinovskom okrese pred Červenicou, v okrese Kežmarok za obcou Výborná a tiež v okrese Medzilaborce za Palotou.
„Cieľom týchto sanačných prác bolo nielen odstrániť následky zosuvov, ale najmä predísť ich opakovaniu a zabezpečiť dlhodobú stabilitu ciest. Sanačné práce zväčša zahŕňali stabilizáciu svahov a spevňovanie podložia, odvodnenie územia a úpravu priekop, budovanie oporných konštrukcií - múrov a rekonštrukciu poškodených úsekov vozoviek,“ dodáva SÚC.
