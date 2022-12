Prešov 13. decembra (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci budú odmeňovaní iným spôsobom ako doteraz. Rozhodli o tom na svojom pondelkovom (12. 12.) rokovaní. Schválili tiež koncoročnú odmenu pre hlavného kontrolóra kraja.



V súvislosti s odmeňovaním poslanci schválili nový dodatok k existujúcim zásadám. Poslanci, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, dostávali k mesačnej odmene vo výške 1,4-násobku minimálnej mzdy každý mesiac paušálne náhrady v sume 40 eur. Po novom sa suma poslaneckej odmeny zníži na 0,9-násobok minimálnej mzdy. Paušálne náhrady stúpnu na 0,55-násobok minimálnej mzdy.



Zmena bude platná od 1. januára. Namiesto súčasnej odmeny vo výške 1020 eur budú dostávať 1015 eur. V časti paušálnych náhrad sa bude automaticky pohybovať na základe výšky minimálnej mzdy. Poslanec, ktorý je zároveň predsedom komisie dostane 50 eur, podpredseda 30 eur a člen komisie desať eur.



"V realite je tých paušálnych výdavkov omnoho viac. Keďže my sme nemohli rozpočet zvyšovať v žiadnej z položiek, tak sme navrhli to, že sa odmena zníži na 0,9-násobok minimálnej mzdy a ušetrené prostriedky sa dajú na paušálne výlohy poslancov, čo neovplyvní rozpočet. V podstate to zodpovedá realite, pretože poslanci v skutočnosti aj dávajú takéto prostriedky na svoje výlohy a fungovanie v regiónoch, v ktorých pôsobia a za ktoré boli zvolení," uviedol vedúci odboru financií Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Makara.



Poslanci sa zaoberali i odmenou pre hlavného kontrolóra kraja Marcela Novotného. Navrhol ju podpredseda PSK Štefan Bieľak. Poslanci ju schválili vo výške 30 percent súhrnu poskytnutých platov kontrolóra za rok 2022. Poslanci zároveň neschválili návrh poslanca Rudolfa Dupkalu na zníženie odmeny podpredsedom kraja z 1800 na 900 eur.



Krajské zastupiteľstvo vytvorilo i desať komisií vrátane určenia ich predsedov, podpredsedov a členov z radov poslancov. Finančnú komisiu poslanci vytvorili na rokovaní zastupiteľstva koncom novembra.