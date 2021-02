Prešovskí krajskí poslanci odvolali riaditeľa HOS v Bardejove

Prešov 15. februára (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci počas pondelkového online rokovania zastupiteľstva odvolali z funkcie k 15. februáru riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska (HOS) v Bardejove Juraja Bochňu.



Návrh predniesol predseda PSK Milan Majerský. Ako povedal, svoju kompetenciu, ktorú v tejto veci má, sa rozhodol využiť na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v HOS v Bardejove a podal návrh na odvolanie jeho riaditeľa.



"Samozrejme, nebolo to jednoduché vzhľadom na to, že poslanec i riaditeľ je v dvojjedinej pozícii, preto som čakal aj obranu jeho kolegov, poslancov, hlavne z jeho poslaneckého klubu. V konečnom dôsledku som naozaj konal podľa svedomia v rámci toho, čo som mal, v rámci argumentov. To, čo sa tam dialo, bolo z dlhodobého hľadiska, nebolo to jednorazové porušenie a riaditeľ vždy zodpovedá za chod a činnosť svojej inštitúcie, preto som konal tak, ako som konal. Tých zistení bolo viac, jednak v rámci finančnej disciplíny, v rámci riadenia jednotlivých projektov. Nechcem ich konkretizovať, keďže viaceré z týchto zistení sú aj predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedol Majerský.



Za odvolanie Bochňu hlasovalo 39 poslancov, jeden bol proti a 16 sa zdržali hlasovania.



Bochňa rešpektuje rozhodnutie poslancov, ktorí, ako povedal, schválili návrh predsedu PSK Milana Majerského, keďže mu sám ponúkol svoju rezignáciu.



"Mrzí ma len, že som nestihol uviesť do platnosti všetky opatrenia, ktoré som navrhol NKÚ, aby sa doterajšie pochybenia nemohli opakovať. Máme za sebou 12 úspešných rokov, počas ktorých sme priniesli tisíce podujatí, ktoré pomohli zviditeľniť náš región. Budúci riaditeľ dostane do správy kompletne zrekonštruovanú budovu, plne funkčné nové štúdio, kamenné bábkové divadlo a dielňu ľudových remesiel a tiež zopár veľmi talentovaných pracovníkov. Skutky niektorých zamestnancov ma úprimne mrzia a budú sa za ne musieť zodpovedať. Odchádzam s vedomím, že som osobne neporušil nijaký interný predpis ani zákon, mám však zodpovednosť za organizáciu ako celok," uviedol pre TASR Bochňa s tým, že i naďalej bude pracovať pre región.