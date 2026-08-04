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Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o volebných obvodoch
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 4. augusta (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci v utorok opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa ich len 27 zo 65. Po polhodine sa ich prezentoval rovnaký počet, zasadnutie preto nebolo otvorené. Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v úvode zasadnutia uviedol, že viackrát upozorňoval na pozmenenie uznesenia, ktoré kraj predložil, na iné počty a obvody. Preto podľa neho aj prišiel protest prokurátora. „Takéto nezákonné konanie nemá nikde na Slovensku obdobu a práve preto sa treba dostať do zákonných noriem aj v rámci určenia volebných obvodov v PSK. Naozaj, my vystavujeme veľkému nebezpečenstvu celý PSK v rámci toho, že voľby môžu byť vyhlásené za nezákonné a môžu byť opakované,“ povedal Majerský.
Poslancom sa online prihovoril prokurátor Peter Mihál z Generálnej prokuratúry SR, ktorý uviedol, že na podanom proteste trvajú a považujú ho za dôvodný. „Ak sa aj dnes nepodarí o proteste rokovať, tak zákon hovorí, že je vašou povinnosťou 60 dní od podania protestu rozhodnúť. V prípade, že ak z akéhokoľvek dôvodu o proteste nebude rozhodnuté ani v tejto zákonnej lehote, tak sa už dostávate do ďalšieho, nie že omeškania, ale do ďalšieho nezákonného postupu, na ktorý eventuálne my vieme reagovať alebo budeme musieť reagovať,“ zdôraznil Mihál.
Podľa jeho slov pri proteste vychádzali aj z právneho názoru verejného ochrancu práv, ktorý si osvojili. Ako doplnil, hoci odporúčania Benátskej komisie nemajú právnu silu v zmysle zákonného imperatívu, slúžia ako pomôcka pri jeho ústavne konformnom výklade, podľa ktorého má mať hlas každého voliča rovnakú váhu. Cieľom podľa Mihála nie je narušiť voľby, ale zabezpečiť, aby prebehli čo najčistejšie a aby boli dodržané ústavné práva obyvateľov.
Zastupiteľstvo ani po druhej prezentácii nebolo uznášaniaschopné, preto o programe nerokovali. „Dôsledky toho sú, a upozornil na ne aj generálny prokurátor, že voľby poslancov môžu byť aj opakované. Uvidíme, aký bude postup zo strany Generálnej prokuratúry SR, ale tie hrozby sú,“ povedal Majerský s tým, že súdy už majú takéto judikatúry.
K lehote 60 dní na rozhodnutie Majerský uviedol, že už bude rozbehnutý samotný volebný proces. „Jednak aj to, že sa podajú volebné kandidátky, potom sa spustí volebná kampaň a v konečnom dôsledku aj prebehnú voľby 24. októbra. Všetky limity a časové termíny, ktoré určuje zákon, môžu byť až po týchto časových úsekoch. To znamená, že Najvyšší správny súd, ak bude dávať nejaké rozhodnutie, môže byť už po všetkom, ale čo sa týka volieb na poslancov, je tu hrozba, že môžu byť opakované,“ vysvetlil Majerský.
Prešovskí krajskí poslanci 22. júna 2026 schválili zvýšenie počtu poslancov PSK zo 65 na 67, hoci pôvodný návrh Úradu PSK počítal so znížením ich počtu na 55 a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Poslanci prijali pozmeňujúci návrh Richarda Eliáša, ktorým zachovali 13 volebných obvodov a zvýšili zastúpenie okresu Prešov. Generálna prokuratúra SR však uznesenie napadla pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva, keďže medzi jednotlivými obvodmi vznikli neprimerané rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca.
Kraj protest prokurátora uznal a pripravil nový návrh, podľa ktorého sa má počet volebných obvodov znížiť z 13 na 12 a počet poslancov zo 67 na 55. Zastupiteľstvo malo o zmene uznesenia rokovať 24. júla, pre nedostatočný počet prítomných poslancov však o programe nerokovali.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v úvode zasadnutia uviedol, že viackrát upozorňoval na pozmenenie uznesenia, ktoré kraj predložil, na iné počty a obvody. Preto podľa neho aj prišiel protest prokurátora. „Takéto nezákonné konanie nemá nikde na Slovensku obdobu a práve preto sa treba dostať do zákonných noriem aj v rámci určenia volebných obvodov v PSK. Naozaj, my vystavujeme veľkému nebezpečenstvu celý PSK v rámci toho, že voľby môžu byť vyhlásené za nezákonné a môžu byť opakované,“ povedal Majerský.
Poslancom sa online prihovoril prokurátor Peter Mihál z Generálnej prokuratúry SR, ktorý uviedol, že na podanom proteste trvajú a považujú ho za dôvodný. „Ak sa aj dnes nepodarí o proteste rokovať, tak zákon hovorí, že je vašou povinnosťou 60 dní od podania protestu rozhodnúť. V prípade, že ak z akéhokoľvek dôvodu o proteste nebude rozhodnuté ani v tejto zákonnej lehote, tak sa už dostávate do ďalšieho, nie že omeškania, ale do ďalšieho nezákonného postupu, na ktorý eventuálne my vieme reagovať alebo budeme musieť reagovať,“ zdôraznil Mihál.
Podľa jeho slov pri proteste vychádzali aj z právneho názoru verejného ochrancu práv, ktorý si osvojili. Ako doplnil, hoci odporúčania Benátskej komisie nemajú právnu silu v zmysle zákonného imperatívu, slúžia ako pomôcka pri jeho ústavne konformnom výklade, podľa ktorého má mať hlas každého voliča rovnakú váhu. Cieľom podľa Mihála nie je narušiť voľby, ale zabezpečiť, aby prebehli čo najčistejšie a aby boli dodržané ústavné práva obyvateľov.
Zastupiteľstvo ani po druhej prezentácii nebolo uznášaniaschopné, preto o programe nerokovali. „Dôsledky toho sú, a upozornil na ne aj generálny prokurátor, že voľby poslancov môžu byť aj opakované. Uvidíme, aký bude postup zo strany Generálnej prokuratúry SR, ale tie hrozby sú,“ povedal Majerský s tým, že súdy už majú takéto judikatúry.
K lehote 60 dní na rozhodnutie Majerský uviedol, že už bude rozbehnutý samotný volebný proces. „Jednak aj to, že sa podajú volebné kandidátky, potom sa spustí volebná kampaň a v konečnom dôsledku aj prebehnú voľby 24. októbra. Všetky limity a časové termíny, ktoré určuje zákon, môžu byť až po týchto časových úsekoch. To znamená, že Najvyšší správny súd, ak bude dávať nejaké rozhodnutie, môže byť už po všetkom, ale čo sa týka volieb na poslancov, je tu hrozba, že môžu byť opakované,“ vysvetlil Majerský.
Prešovskí krajskí poslanci 22. júna 2026 schválili zvýšenie počtu poslancov PSK zo 65 na 67, hoci pôvodný návrh Úradu PSK počítal so znížením ich počtu na 55 a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Poslanci prijali pozmeňujúci návrh Richarda Eliáša, ktorým zachovali 13 volebných obvodov a zvýšili zastúpenie okresu Prešov. Generálna prokuratúra SR však uznesenie napadla pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva, keďže medzi jednotlivými obvodmi vznikli neprimerané rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca.
Kraj protest prokurátora uznal a pripravil nový návrh, podľa ktorého sa má počet volebných obvodov znížiť z 13 na 12 a počet poslancov zo 67 na 55. Zastupiteľstvo malo o zmene uznesenia rokovať 24. júla, pre nedostatočný počet prítomných poslancov však o programe nerokovali.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.