Prešovskí krajskí poslanci rozdelili na projekty takmer 900.000 eur

V oblasti športu boli rozdelené dotácie vo výške 250.000 eur, v kultúre 473.000 eur a pre sociálne služby je určených 175.000 eur.

Prešov 8. apríla (TASR) – Projekty z oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb na pondelkovom rokovaní podporili prešovskí krajskí poslanci sumou 899.000 eur. Ide o dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre rok 2019 v rámci Výzvy PSK. Celkovo bolo na úrad PSK doručených 865 žiadostí, z toho 516 žiadateľov bolo úspešných.



V oblasti športu boli rozdelené dotácie vo výške 250.000 eur, v kultúre 473.000 eur a pre sociálne služby je určených 175.000 eur.



"Poslanci rozdeľovali dotácie na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré máme schválené v PSK, a to tak, že sú vytvorené jednotlivé komisie v okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Je teda 13 komisií, kde poslanci na základe žiadostí a na základe kvality a oblasti ktorú je potrebné podporiť, rozdelili stanovené finančné prostriedky," povedala vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková.



Ako ďalej uviedla, došlo tiež k presunu prostriedkov zo sociálnej oblasti do oblasti kultúry a športu. "V sociálnej oblasti v dvoch okresoch nebol dostatočný počet žiadostí na to, aby boli vyčerpané finančné prostriedky. Preto sa tieto prostriedky vyčerpali na takéto žiadosti, ktorých bolo veľa, a to predovšetkým v oblasti kultúry. Tam je týchto požiadaviek najviac," vysvetlila Olekšáková.



Podporené boli projekty, ktoré realizujú obce, neziskové organizácie a jednotlivé združenia. "Ide napríklad o podporu vybavenia kultúrnych domov v našich obciach. Potom ide o financovanie kultúrnych akcií, či už dožinkových slávností, alebo pamätných výročí v obciach. V oblasti športu ide predovšetkým o financovanie súťaží športovcov, podporu mládeže v oblasti športu, spomeniem napríklad džudo alebo cyklistov, ktorí budú podporení. V sociálnej oblasti budú podporení spoluobčania, ktorí už prežívajú jeseň svojho života. Či už ide o vybavenie sociálnych zariadení, alebo o aktivity seniorov v oblasti kultúry, športu a podobne," dodala Olekšáková.



Krajskí poslanci schválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na pondelkovom rokovaní schválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu kraja. Rozpočet príjmov na rok 2019 sa zvyšuje o 1,4 milióna eur na 215,51 milióna eur. Bežné príjmy sa upravujú na 214,89 milióna eur, kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme 619.737 eur.



Rozpočet výdavkov na rok 2019 sa upravuje o 1,3 milióna eur na 243,31 milióna eur. Bežné výdavky sa upravujú o 1,1 milióna eur na objem 194,70 milióna eur a kapitálové výdavky o 179.852 eur na 48,60 milióna eur.



Príjmové finančné operácie sa upravujú o 158.452 eur na 30,14 milióna eur a výdavkové finančné operácie sa upravujú o 240.000 eur na 2,3 milióna eur.



Zmena rozpočtu sa podľa vedúcej odboru financií PSK Dagmar Olekšákovej týkala predovšetkým zmeny rozpočtu Správy a údržby ciest (SÚC) PSK, kde bolo rozpísaných päť miliónov eur na konkrétne finančné akcie, súvisiace s rekonštrukciou ciest druhej a tretej triedy.



Najviac peňazí, 377.000 eur, je určených na opravu cesty Toporec – Haligovce v okrese Stará Ľubovňa. Ďalších 300.000 eur je určených na rekonštrukciu cesty Veľká Lomnica – Stará Lesná v okrese Poprad a 230.000 eur pôjde na cestu Krásny Brod – Roškovce v okrese Medzilaborce. Na rekonštrukciu úseku cesty Spišské Podhradie – Katúň v okrese Levoča je určených 221.000 eur a na odstránenie havarijného stavu cesty Kapišová – Kružlová v okrese Svidník pôjde 214.000 eur.



"Ďalej má SÚC PSK zvýšený rozpočet na dochádzkový systém, ktorý ide zavádzať vo svojich budovách, na dofinancovanie traktorových kosačiek, teda investičných prostriedkov, ktoré z obchodnej súťaže vyšli s vyššou cenou. Ďalej ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené na krajskú organizáciu cestovného ruchu a Inovačné partnerské centrum na financovanie projektov Svätomariánska púť – Svetlo z východu, kde finančné prostriedky sú určené na predfinancovanie projektu, ale následne budú vrátené, pretože budú refundované z riadiaceho orgánu," uviedla Olekšáková.



V minulosti bol tento typ projektov podľa nej financovaný prostredníctvom dotácie. "Keďže z právneho hľadiska nie je dotácia určená na to, aby sa vrátila, tak zmena financovania spočíva v tom, že sa poskytne finančná výpomoc, ktorá je návratná," vysvetlila vedúca odboru.



Novým riaditeľom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja bude Marcel Horváth

Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) bude viesť Marcel Horváth. Na pondelkovom rokovaní ho do funkcie od 15. apríla 2019 menovali prešovskí krajskí poslanci.



Horváth bol poverený vedením spoločnosti po tom, keď vo funkcii skončil Peter Kočiško. O uvoľnený post sa uchádzal ako jediný kandidát.



"Je potrebné nájsť správne možnosti a správne technológie na to, aby sme dokázali to, čo je hlavnou úlohou SÚC PSK, a to udržiavať cesty vo vyhovujúcom stave. Je potrebné udržať ich povrch tak, aby sa neznižovala bezpečnosť a komfort jazdy a zároveň snažiť sa hľadať zdroje na to, aby sme na cesty druhej a tretej triedy hľadali zdroje z európskych fondov tak, aby sme v čo v najkratšom čase opravili čo najviac kilometrov ciest, mostov a iných súčastí našich ciest,“ uviedol Horváth.



Približne štvrtina ciest v kraji je podľa jeho slov v nevyhovujúcom stave. "Bude si to vyžadovať každoročne značné investície, aby sme tento stav čím skôr zvrátili a nedovolili zhoršiť tento stav, aby na cestách vznikali havarijné situácie," zdôraznil Horváth, ktorý v cestnom hospodárstve pôsobí 25 rokov.



"Tým, že som sa podieľal aj na výstavbe mostov v rámci infraštruktúry diaľnic, tak mám skúsenosti s technológiami a materiálmi používanými pri výstavbe ciest. Dokážem vyhodnotiť správne aj kvalitu, ktorú nám ponúkajú zhotovitelia pri investíciách, ale aj kvalitu vlastných prác, ktoré vykonávame pri údržbe a správe ciest," vysvetlil Horváth.



Čo sa týka personálnych zmien v podniku, znižovanie počtu zamestnancov v spoločnosti neplánuje. SÚC PSK zamestnáva približne 650 ľudí a ročne hospodári s približne 20 miliónmi eur, čo sa týka bežných výdavkov.