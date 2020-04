Prešovskí krajskí poslanci sa zrušeniu grantov napokon nevenovali

Prešov 27. apríla (TASR) – Pôvodne plánované zrušenie výziev Prešovského samosprávneho kraja (PSK) napokon krajskí poslanci v pondelok na programe nemali. Stiahnutie bodu navrhol predseda PSK Milan Majerský a zdôvodnil ho vývojom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Otázkou zrušenia výziev sa budú poslanci zaoberať na májovom rokovaní zastupiteľstva.



Návrh zrušenia Výzvy predsedu PSK, Výzvy pre región a výzvy Mikroprogram PSK vyplýva podľa predloženého materiálu z nevyhnutnosti prijatia racionalizačných opatrení v rozpočte PSK, ktoré je spôsobené negatívnym vývojom plnenia príjmov v roku 2020.



Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila výpadok podielových daní pre PSK vo výške 38 miliónov eur. PSK vyčlenil v rozpočte na rok 2020 sumu vo výške 5,6 milióna eur na poskytovanie dotácií z vlastných príjmov.



"Vzhľadom na to, že pred zastupiteľstvom v piatok (26. 7.) nám prišli ďalšie analýzy, dôkladne sme si ich preštudovali a povedali si, že pre túto chvíľu ešte výzvy nebudeme rušiť. Mestá a obce, ktoré sú žiadateľmi, vynaložili určitú časť finančných prostriedkov zo svojich rozpočtov. Jednak tým, že museli, dajme tomu, pripraviť projektovú dokumentáciu, poprípade museli nadobudnúť ďalšie majetky alebo pozemky na to, aby mohli realizovať niektorý z projektov. Zmariť to a zhatiť im cestu pri rozvoji, a v konečnom dôsledku je to aj regionálny rozvoj, by bola veľká škoda," uviedol Majerský.



Preto si podľa jeho slov povedali, že budú radšej opatrní a ak vychádzajú čo i len trocha optimálne alebo aj optimistické finančné scenáre krízy, tak spomínaný bod stiahnu z rokovania a vrátia sa k nemu v máji.



Krajskí poslanci vzali na vedomie tiež informatívnu správu o stave realizácie projektu Poloniny trail iniciatívy: Catching-up Regions Initiative (CuRI) a schválili vstup do projektu dobudovania cykloinfraštruktúry Poloniny trail v rámci pripravovanej špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



"Chceme sa venovať ďalej aj cyklotrasám, veľkým integrovaným projektom, ktoré vedia prispieť k rozvoju kraja nielen pri jednom segmente, ale vytvárať komplexné projekty. Je to výzva pre nové programové obdobie, ako je napríklad veľký projekt Poloniny trail. Chceme podporiť ekoturizmus, budovanie cyklotrásy, ako aj malé a stredné podnikanie v tomto regióne," povedala vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK Martina Slivková.



Okrem iného poslanci schválili aj investície na rekonštrukciu ciest a nové stavebné zámery s následným vypracovaním projektovej dokumentácie obchvatov obcí Raslavice, Kapušany, Veľká Lomnica a Starý Smokovec.



"Tento rok sa budú realizovať opravy a rekonštrukcie ciest v hodnote viac ako 40 miliónov eur. Nie je to zanedbateľná suma. Verím, že ľudia budú môcť s čistým srdcom povedať, že máme tu lepšiu kvalitu života, keďže cesty sú bytostne dôležité," doplnil Majerský.



Poslanci tiež schválili viaceré prevody nehnuteľného majetku PSK.