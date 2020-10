Prešovskí krajskí poslanci schválili piatu zmenu rozpočtu

Prešov 20. októbra (TASR) – V poradí piatu zmenu rozpočtu schválili na pondelkovom (19. 10.) rokovaní prešovskí krajskí poslanci. Najdôležitejšou zmenou v úprave rozpočtu bolo podľa vedúcej odboru financií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Dagmar Olekšákovej zapojenie zdrojov z pôžičky od štátu na kompenzáciu výpadkov dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku koronakrízy vo výške viac ako 7,7 milióna eur.



Bežné príjmy sa zvyšujú na 219,9 milióna eur. Rozpočet bežných výdavkov zastupiteľstvo PSK upravilo na sumu viac ako 215 miliónov eur.



"Podporili sme oblasť dopravy vo výške 5,5 milióna eur, potom oblasť vzdelávania v objeme 1,8 milióna eur a sociálnu oblasť vo výške 434.000 eur. V úprave rozpočtu bola ďalej schválená dotácia pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny vo výške 20.000 eur, a to predovšetkým pre rodiny, ktoré trpia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a následkom povodní, ktoré v týchto dňoch postihli mestá a obce v PSK," uviedla Olekšáková.



Ako ďalej povedala, pôvodne investičné akcie boli podporené z rezervného fondu. "Tým, že sme získali pôžičku z ministerstva financií, tak sa zmenili zdroje financovania a uvoľnili sa nám zdroje z rezervného fondu, ktoré využijeme v ďalšom rozpočte v roku 2021. Museli sme vybrať investičné akcie, ktoré zodpovedali podmienkam pôžičky z ministerstva financií, a to predovšetkým, že tieto prostriedky museli byť také, ktoré neprinášajú ďalší finančný prínos," vysvetlila Olekšáková.



Najväčšou investičnou akciou je podľa nej podpora investícií v oblasti ciest. "Je to predovšetkým rekonštrukcia mostov a cestných telies a ciest druhej a tretej triedy. V oblasti vzdelávania sú to predovšetkým energetické projekty, ktoré boli podporené, a v oblasti sociálnych služieb zatepľovanie a rekonštrukcia budov sociálnych domovov, v ktorých sú naši klienti," dodala Olekšáková.