Prešovskí krajskí poslanci schválili v poradí druhú zmenu rozpočtu

Prešov 30. marca (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci schválili na svojom pondelkovom (29. 3.) zasadnutí v poradí druhú zmenu rozpočtu. Týkala sa najmä presunu financií na jednotlivé investičné akcie.



Po schválení zmien rozpočet výdavkov klesol o viac ako 23.000 eur v kapitálovej časti na viac ako 29 miliónov eur. Celkové výdavky vrátane bežných sú na úrovni viac ako 243 miliónov eur. Celkový rozpočet príjmov ostal nezmenený, v objeme viac ako 224 miliónov eur.



V rámci investičných akcií je najviac financií, 117.000 eur, určených na preložku cesty tretej triedy v rámci výstavby juhovýchodného obchvatu mesta Stará Ľubovňa pre Správu a údržbu ciest (SÚC) PSK, ktorá má cestu v správe.



Poslanci tiež schválili presun finančných prostriedkov zo SÚC PSK na Úrad PSK, ktorý je žiadateľom investičných projektov na rekonštrukciu ciest v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.



"Išlo o financovanie stavebných dozorov pre IROP. Ide o nadlimitné výdavky ciest Svidník – Mičakovce, Hudcovce – Topoľovka, Spišský Štvrtok – Kežmarok a Poprad – Starý Smokovec prvá etapa. Pre Strednú odbornú školu technickú v Prešove sme znižovali rozpočet o 23.000 eur, pretože škole prišli finančné prostriedky refundované z projektu IROP," ako informovala vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková.



Súčasťou zmeny rozpočtu bola podľa jej slov aj informácia o presunoch investičných akcií z roku 2020 do roku 2021. „Tieto presuny boli vo výške 28 miliónov eur. Ide o rozpracované projekty, na ktorých sa pracuje, či už to boli projektové dokumentácie alebo už vysúťažené sumy na investičné akcie, ktoré sa v súčasnosti realizujú alebo sa budú realizovať v priebehu roku 2021," vysvetlila Olekšáková.



Zastupiteľstvo schválilo na rekonštrukciu ciest ešte v minulom roku 13,7 milióna eur. Financie sa budú čerpať v tomto roku. "Poukázala by som na sumu 2,1 milióna eur na kúpu deviatich posypových vozidiel s radlicou a vyklápacou korbou, ktoré sú momentálne súťažené SÚC PSK," dodala Olekšáková.