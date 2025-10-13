< sekcia Regióny
Prešovskí krajskí poslanci schválili prijatie úveru vo výške 10 milión
Na zabezpečenie úveru kraj vyhlásil aukciu.
Autor TASR
Prešov 13. októbra (TASR) - Prijatie úveru vo výške desať miliónov eur schválili prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí. Financie majú byť použité na odstránenie havarijných stavov budov vo vlastníctve kraja. Pôjde o riešenie nevyhovujúceho technického stavu kotolní, vodovodných a kanalizačných potrubí či elektrických rozvodov.
Ako sa uvádza v predloženom materiáli, kraj je vlastníkom viacerých budov využívaných na výkon samosprávnych kompetencií a poskytovanie verejných služieb v oblasti školstva, sociálnych služieb a kultúry.
„Časť týchto objektov je v havarijnom stave, najmä strešné konštrukcie, technológia kotolní, vodovodné a kanalizačné potrubia a elektrické rozvody, čo má negatívny vplyv na bezpečnosť, hospodárnosť a samotnú prevádzku zariadení,“ približuje kraj v materiáli.
Podľa vedúceho odboru financií Úradu Prešovského samosprávneho kraja Petra Makaru v posledných týždňoch zozbierali požiadavky od organizácií, ktoré boli vo výške 58 miliónov eur.
„Aktuálne prebieha vyhodnocovanie reálnych havárií, ale predbežne vieme, že to bude viac ako desať miliónov eur. Budeme si musieť vystačiť aj s tými desiatimi miliónmi, aby sme zatekajúce strechy a kolabujúce kotolne nejakým spôsobom zasanovali a vyriešili,“ povedal Makara.
Na zabezpečenie úveru kraj vyhlásil aukciu. Zo štyroch ponúk bola úspešná banka, ktorá ponúkla fixnú úrokovú sadzbu vo výške 2,44 percenta na tri roky a s pohyblivou sadzbou 3M Euribor s maržou vo výške 0,58 percenta po uplynutí fixnej úrokovej sadzby.
V porovnaní s úvermi, ktoré kraj v nedávnej minulosti čerpal, sú podmienky podľa Makaru zhruba rovnaké.
„Je zjavné, že trh už má dostatok rizikových alebo nerizikových úverov vonku, takže nie je ochotný ísť so sadzbami dole, pretože ich portfólio je už dostatočne naplnené štátnymi alebo verejnými úvermi. Takže vzhľadom na to, že my máme peniaze uložené v štátnej pokladnici, lebo zákon nám to prikazuje, ani komerčné banky nie sú ochotné nám dávať lepšie podmienky, keďže naša likvidita je práve v štátnej pokladnici. Úverová zadlženosť je vyčíslená na 33,6 percenta. Tá sa v podstate mení každým mesiacom, pretože jeden úver splácame a druhý načerpávame," priblížil Makara.
Havarijné prípady, ktoré nie sú zatiaľ pokryté, bude kraj podľa neho riešiť z bežných prevádzkových prostriedkov alebo dočasnými opatreniami.
