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Prešovskí krajskí poslanci schválili zvýšenie počtu poslancov
Pôvodný materiál predložený na rokovanie zastupiteľstva počítal s 55 mandátmi a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov.
Autor TASR
Prešov 22. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať v ďalšom volebnom období 67 poslancov. Rozhodli o tom v pondelok na svojom zasadnutí prešovskí krajskí poslanci, ktorí neschválili návrh Úradu PSK na zníženie počtu poslancov zo 65 na 55. Schválili pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Eliáša z Klubu Hlas-SD a nezávislí, ktorým sa počet poslancov zvýši oproti súčasnému stavu o dvoch.
Pôvodný materiál predložený na rokovanie zastupiteľstva počítal s 55 mandátmi a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Podľa dôvodovej správy vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, pričom bol zohľadnený rozdiel medzi vzájomnými odchýlkami obvodov voči krajskému priemeru, ktorý by nemal presiahnuť hranicu 25 percent. Tieto odporúčania boli aj osobne konzultované s verejným ochrancom práv na osobnom stretnutí riaditeľa Úradu PSK a vedúceho oddelenia Inštitútu rozvoja. Materiál zároveň uvádza, že pri variante so 65 mandátmi bez zmeny volebných obvodov dochádza vo viacerých prípadoch k prekročeniu tejto hranice.
Poslanec Eliáš navrhol zachovať existujúce volebné obvody a počet poslancov zvýšiť na 67. „Okres Prešov má vyše 176.000 obyvateľov, je najväčším okresom na Slovensku a dlhodobo bol zastúpený menším počtom poslancov PSK, ako mu reálne prináleží,“ povedal pre TASR Eliáš.
Z predloženého materiálu vyplýva, že PSK mal k 31. decembru 2025 spolu 810.075 obyvateľov. Najviac ich bolo v okrese Prešov, a to 176.096, nasledovali okresy Poprad so 101.671 obyvateľmi a Vranov nad Topľou so 79.320 obyvateľmi.
Krajské zastupiteľstvo určovalo počet poslancov a volebné obvody v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026. Podľa materiálu predseda Národnej rady SR plánuje vyhlásiť voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov na sobotu 24. októbra 2026.
Pôvodný materiál predložený na rokovanie zastupiteľstva počítal s 55 mandátmi a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Podľa dôvodovej správy vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, pričom bol zohľadnený rozdiel medzi vzájomnými odchýlkami obvodov voči krajskému priemeru, ktorý by nemal presiahnuť hranicu 25 percent. Tieto odporúčania boli aj osobne konzultované s verejným ochrancom práv na osobnom stretnutí riaditeľa Úradu PSK a vedúceho oddelenia Inštitútu rozvoja. Materiál zároveň uvádza, že pri variante so 65 mandátmi bez zmeny volebných obvodov dochádza vo viacerých prípadoch k prekročeniu tejto hranice.
Poslanec Eliáš navrhol zachovať existujúce volebné obvody a počet poslancov zvýšiť na 67. „Okres Prešov má vyše 176.000 obyvateľov, je najväčším okresom na Slovensku a dlhodobo bol zastúpený menším počtom poslancov PSK, ako mu reálne prináleží,“ povedal pre TASR Eliáš.
Z predloženého materiálu vyplýva, že PSK mal k 31. decembru 2025 spolu 810.075 obyvateľov. Najviac ich bolo v okrese Prešov, a to 176.096, nasledovali okresy Poprad so 101.671 obyvateľmi a Vranov nad Topľou so 79.320 obyvateľmi.
Krajské zastupiteľstvo určovalo počet poslancov a volebné obvody v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026. Podľa materiálu predseda Národnej rady SR plánuje vyhlásiť voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov na sobotu 24. októbra 2026.