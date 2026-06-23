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Prešovskí krajskí poslanci vyhoveli petícii za zriadenie múzea
Úrad PSK v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť.
Autor TASR
Prešov 23. júna (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelňajšom (22. 6.) zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Alfonz Kobielský. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Autori petície v nej uviedli, že múzeum v Hanušovciach nad Topľou vzniklo v roku 1974 ako Okresné vlastivedné múzeum vo Vranove nad Topľou so sídlom v Hanušovciach nad Topľou. Od svojho vzniku podľa nich patrilo k pilierom kultúrnej a vzdelávacej činnosti vo vranovskom okrese. V roku 2017 bolo zlúčené s Krajským múzeom v Prešove a stalo sa jeho pobočkou, čo podľa nich znížilo jeho význam a obmedzilo možnosti činnosti pri ochrane, záchrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva.
„Potenciál hanušovského múzea je veľmi veľký. Je to inštitúcia nadregionálneho charakteru a nemôže byť pobočkou. Proste musí to mať vlastnú právnu subjektivitu, aby riaditeľ mal voľné ruky a mohol rozhodovať. Samozrejme, pod vedením VÚC, ale, jednoducho, tá inštitúcia má veľký potenciál,“ uviedol Kobielský.
Úrad PSK v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť. Argumentoval, že zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie by malo nepriaznivý finančný dosah na rozpočet kraja. Kraj zároveň tvrdil, že zriadením múzea by sa nezmenil rozsah poskytovaných služieb a vynakladanie verejných financií na jeho vznik by narúšalo princíp hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. PSK v materiáli upozornil aj na možné riziká pri projekte Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, ktorého prijímateľom je Krajské múzeum v Prešove. Zmena prijímateľa projektu by podľa dôvodovej správy podliehala predchádzajúcemu schváleniu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ďalším argumentom PSK bolo možné rozdelenie a oslabenie Krajského múzea v Prešove, ktoré v súčasnosti spája pod značkou Tripolitana tri organizačné jednotky - Rákociho palác v Prešove, Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľ v Stropkove.
„V plnej miere rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva a zároveň druhým dychom dodávam, že v plnej miere rešpektujem demokratické právo pána župana, aby sa k tomu postavil. Budem rešpektovať to, ako sa rozhodne. Bude to znamenať trošku zložitý proces oddelenia agendy. Aktuálne sú mnohé zbierkové predmety Hanušoviec uložené v depozitári krajského múzea. Pobočka v Hanušovciach nemá vlastné depozitárne priestory. Dali sme žiadosť na zriaďovateľa, potrebujeme navýšiť tieto priestory,“ uviedol riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník.
Návrh bol pred rokovaním zastupiteľstva prerokovaný Komisiou kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK. Komisia prijala uznesenie s odporúčaním petícii vyhovieť.
Autori petície v nej uviedli, že múzeum v Hanušovciach nad Topľou vzniklo v roku 1974 ako Okresné vlastivedné múzeum vo Vranove nad Topľou so sídlom v Hanušovciach nad Topľou. Od svojho vzniku podľa nich patrilo k pilierom kultúrnej a vzdelávacej činnosti vo vranovskom okrese. V roku 2017 bolo zlúčené s Krajským múzeom v Prešove a stalo sa jeho pobočkou, čo podľa nich znížilo jeho význam a obmedzilo možnosti činnosti pri ochrane, záchrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva.
„Potenciál hanušovského múzea je veľmi veľký. Je to inštitúcia nadregionálneho charakteru a nemôže byť pobočkou. Proste musí to mať vlastnú právnu subjektivitu, aby riaditeľ mal voľné ruky a mohol rozhodovať. Samozrejme, pod vedením VÚC, ale, jednoducho, tá inštitúcia má veľký potenciál,“ uviedol Kobielský.
Úrad PSK v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť. Argumentoval, že zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie by malo nepriaznivý finančný dosah na rozpočet kraja. Kraj zároveň tvrdil, že zriadením múzea by sa nezmenil rozsah poskytovaných služieb a vynakladanie verejných financií na jeho vznik by narúšalo princíp hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. PSK v materiáli upozornil aj na možné riziká pri projekte Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, ktorého prijímateľom je Krajské múzeum v Prešove. Zmena prijímateľa projektu by podľa dôvodovej správy podliehala predchádzajúcemu schváleniu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ďalším argumentom PSK bolo možné rozdelenie a oslabenie Krajského múzea v Prešove, ktoré v súčasnosti spája pod značkou Tripolitana tri organizačné jednotky - Rákociho palác v Prešove, Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľ v Stropkove.
„V plnej miere rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva a zároveň druhým dychom dodávam, že v plnej miere rešpektujem demokratické právo pána župana, aby sa k tomu postavil. Budem rešpektovať to, ako sa rozhodne. Bude to znamenať trošku zložitý proces oddelenia agendy. Aktuálne sú mnohé zbierkové predmety Hanušoviec uložené v depozitári krajského múzea. Pobočka v Hanušovciach nemá vlastné depozitárne priestory. Dali sme žiadosť na zriaďovateľa, potrebujeme navýšiť tieto priestory,“ uviedol riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník.
Návrh bol pred rokovaním zastupiteľstva prerokovaný Komisiou kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK. Komisia prijala uznesenie s odporúčaním petícii vyhovieť.