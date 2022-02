VYDRA NA NÁKUPE V POTRAVINÁCH: Prešovskí policajti ju odchytili

Prešov 15. februára (TASR) - Prešovskí mestskí policajti majú za sebou kuriózny výjazd do obchodu s potravinami. V jednej z predajní na Ulici 17. novembra sa v nedeľu (13. 2.) pod regálom skrývala vydra riečna. Príslušníci mestskej polície ju odchytili a bez zranení vypustili do prírody.



"Vyškolený pracovník mestskej polície zviera odchytil a umiestnil do prepravnej klietky. Keďže išlo o chránený druh, ďalší postup mestskí policajti konzultovali s pracovníkom ochrany prírody. Vzhľadom na to, že vydra nebola zranená, na základe odporúčania ju následne vypustili do voľnej prírody, mimo zastavanú oblasť, pri rieke Torysa," uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.