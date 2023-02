Prešovskí mestskí poslanci schválili prijatie osemmiliónového úveru

Prešov 22. februára (TASR) - Prijatie úveru vo výške ôsmich miliónov eur na investičné akcie mesta, ako aj na prípadné dofinancovanie rozostavaných stavieb schválili na stredajšom rokovaní prešovskí mestskí poslanci. Prvých 5,3 milióna bude mesto čerpať v tomto roku a 2,7 milióna v roku 2024.



Úver sa použije predovšetkým na financovanie investičných aktivít v meste, priblížil vedúci odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš. Ako povedal, má slúžiť na zabezpečenie väčšej stability financovania výdavkov mesta. Deklaroval, že sa určite nepoužije na výstavbu futbalového štadióna. Úver má 15-ročnú splatnosť a fixnú úrokovú sadzbu 2,9 percenta. Termín prvej splátky je v roku 2025.



Poslanci schválili tiež plán investičných akcií. Suma 5,3 milióna má byť podľa Lapoša rozdelená do dvoch investičných programov. Čo sa týka programu implementácia projektov. ide o sumu 1,2 milióna eur a na program investičná výstavba je predpoklad čerpania úveru v sume 4,1 milióna eur.



Mesto podľa hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta spĺňa kritéria na prijatie úveru. "Otázkou je, že či mesto dokáže na tento rok plánovaných 5,3 milióna eur použiť. Vždy to bolo tak, že nikdy sme ich nepoužili a na to som aj upozorňoval vo svojom stanovisku k rozpočtu, aby sa netlačili peniaze zbytočne do rozpočtu mesta, keď sa nedokážu použiť. Verím, že mesto si dostatočne zvážilo svoje finančné možnosti, aj možnosti personálu v úrade, aby ich dokázalo aj minúť," povedal Ernst.



Dlh mesta bol k 1. januáru 2023 vo výške 32,75 milióna eur, čo predstavuje 35,28 percenta k bežným príjmom predchádzajúceho roka. Po načerpaní spomenutého úveru to bude 43,9 percenta.