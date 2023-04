Prešovskí ochranári upozorňujú na zákaz zbierania jarných kvetov

Prešov 13. apríla (TASR) - Ochranári upozorňujú na zákaz zbierania kvetov, ktoré v tomto období rastú v prírode. Medzi chránené druhy patria napríklad snežienky či poniklece a za ich odtrhnutie alebo vykopanie hrozí pokuta.



"Snežienka sa zaradila medzi chránené druhy, takže je zakázané ich zbierať vo voľnej prírode, čo oproti minulosti bolo možné. Z jarných kvetov, ktoré veľmi upútajú pozornosť, sú poniklece. Poniklec je fialový kvet, pupene sú opatrené chĺpkami, ktoré ich chránia pred mrazom, pretože kvitnú veľmi skoro. Už v polovici marca sa objavujú v prírode. Na Slovensku máme viacero druhov poniklecov a všetky sú chránené. Takisto je zakázané ich zberať," uviedla pre TASR Marta Hrešová zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR - Regionálneho centra ochrany prírody (RCOP) Prešov.



Okrem trhania kvetov je zakázané aj ich vykopávanie. Na jednej strane by človek podľa Hrešovej porušil zákon, na druhej strane mu v záhrade nevyrastú. "Pretože špecifické podmienky, hlavne čo sa týka geológie pôdy, nevieme nastaviť v umelých podmienkach," vysvetlila.



Medzi ďalšie skoré jarné kvety patrí šafrán. Rovnako ako i poniklec a snežienka je jedovatý. "Živočíchy, bylinožravce to vedia, a preto ich nechajú na pokoji a počkajú si na zelenú trávu, ktorá vzápätí vyraší po týchto kvetoch," priblížila Hrešová.



Z kvetov, ktoré si ľudia môžu natrhať sú chochlačky, veternice či iskerníky. "Vytvárajú v lese jarný aspekt. Kvitnú ešte pred olistením stromov. Ľudia si ich môžu natrhať, avšak väčšinou nevydržia veľmi dlho vo váze. Radšej by som však odporúčala pokochať sa pohľadom na nich v lese," dodala Hrešová.