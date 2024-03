Prešovskí ochranári vybudovali zábrany pre žaby a pomáhajú im migrovať

Prešov 12. marca (TASR) - Ochranári vybudovali v uplynulých dňoch pri vodnej nádrži Sigord pri Prešove migračné zábrany pre žaby. Apelujú na vodičov, aby boli ohľaduplní voči zvieratám i dobrovoľníkom, ktorí ich budú počas migrácie prenášať. Pre TASR to uviedla Marta Hrešová zo Štátnej ochrany prírody SR - Regionálneho centra ochrany prírody Prešov.



Ako povedala, ak je vonku nad desať stupňov Celzia, žaby sa začínajú zo zimovísk presúvať k vodnej ploche, kde nakladú vajíčka. "Hlavným spúšťačom okrem teploty sú aj zrážky. Včerajší dážď a nočná teplota nad osem stupňov nám rozbehli migráciu naplno," vysvetlila Hrešová.



Na miestach, kde žaby migrujú z lesa k vode a prechádzajú cez cestu, dochádza podľa nej často k ich úhynu pri strete s autami. "Keďže tomu chceme zabrániť, okolo takýchto cestných úsekov staviame migračné zábrany. Sú to fóliové zábrany, ktoré žaby zastavia, a my ich potom v spolupráci s dobrovoľníkmi chodíme počas dňa zbierať a prenášame ich bezpečne cez cestu k vodnej nádrži," uviedla Hrešová.



Tým, že je teplejšie počasie, začali s ich stavaním približne o dva týždne skôr ako po minulé roky. Predpokladajú, že v polovici apríla by sa mala migrácia ukončiť. Ak počas migrácie dôjde k prudkému ochladeniu, žaby sa zahrabú do pôdy a počkajú na teplejšie počasie. Rovnako podľa Hrešovej nemigrujú počas priameho slnka.



"V tých najlepších rokoch bolo pri vodnej nádrži Sigord približne 8000 obojživelníkov. Minulý rok bolo zhruba o polovicu menej žiab," povedala Hrešová s tým, že dôvodom bolo sucho počas predchádzajúcej sezóny a nebolo toľko prírastkov.



V uplynulých dňoch pri vodnej nádrži Sigord postavili za pomoci dobrovoľníkov približne 600 metrov zábran. O dva týždne budú stavať zábrany na spätný ťah, aby zabránili kolíziám počas návratu žiab do lesa. V minulosti budovali zábrany aj pri vodnej nádrži Ružín. V minulom roku v rámci rekonštrukcie cesty tu boli inštalované trvalé zábrany. Tento rok budú sledovať ich funkčnosť a efektívnosť. Snažia sa aj o to, aby trvalé zábrany boli vybudované aj na iných úsekoch.