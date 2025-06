Prešovskí policajti riešia násilie: Konflikt na pumpe či agresívny muž

Prešov 6. júna (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji aktuálne rieši viaceré prípady spojené s násilím. Konkrétne ide o konflikt na čerpacej stanici v Poprade, obvinenie muža z troch trestných činov, ktorý sa vyhrážal svojej priateľke, ako aj agresívne správanie muža voči jeho družke v jednej z obcí v okrese Kežmarok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu vedie vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v súvislosti s konfliktom muža a ženy, ku ktorému došlo vo štvrtok (5. 6.) v skorých ranných hodinách na benzínovom čerpadle v Poprade. „Mladá žena mala rozbiť sklenenú fľašu o zem a zaútočiť ňou na muža. Napadnutý muž utrpel zranenia v oblasti krku, ktoré si vyžiadajú liečenie. Útok ženy však smeroval na životne dôležitý orgán ľudského tela. Policajná hliadka po príchode na miesto incidentu obmedzila na osobnej slobode 28-ročnú Popradčanku. Boli s ňou následne vykonané potrebné procesné úkony,“ uviedla Ligdayová.



Ďalší prípad sa stal v uplynulých dňoch večer v jednom z bytov vo Svidníku. „Došlo k hádke medzi mužom a jeho 22-ročnou priateľkou. Nakoľko muž sa žene vyhrážal zabitím, bol ňou opakovane vyzvaný, aby z bytu odišiel, no márne. Nakoniec muž ženu fyzicky napadol. Bil ju do celého tela, napadnutá žena sa snažila brániť. Utrpela zranenia vyžadujúce si liečenie niekoľko týždňov,“ povedala hovorkyňa a doplnila, že 26-ročný muž bol obvinený z troch trestných činov, a to z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody a trestným činom nebezpečného vyhrážania.



Ďalší prípad sa týka neprípustného konania 34-ročného muža, ku ktorému podľa polície dochádzalo niekoľko rokov v jednej z obcí v okrese Kežmarok. „Neustále jej vulgárne nadával, ponižoval ju, rozbíjal zariadenie domu i okná na dome. Družku obviňoval zo všetkého zlého, čo sa mu deje, v noci púšťal nahlas televízor, búchal a kričal, aby ju zobudil a nemohla spať. Mladá žena neustále žila v strachu o život svojich detí a o svoj život. Obávala sa, že muž svoje vyhrážky uskutoční alebo že im v zlosti ublíži. Muž ju vydieral tým, že ak ho opustí, siahne si na život. Neustále ženu vulgárne osočoval a ponižoval aj na verejnosti,“ priblížila Ligdayová.



„Policajná hliadka agresívneho muža zadržala, bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol obvinenie mužovi zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Ak sa mu vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.