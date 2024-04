Prešovskí poslanci budú rokovať o majetku mesta i nákupe trolejbusov

Prešov 23. apríla (TASR) - Legalizáciou predzáhradiek, množstvovým zberom odpadu pri rodinných domoch, predajom mestského majetku, zriadením novej súkromnej základnej umeleckej školy či nákupom nových parciálnych trolejbusov sa budú v stredu (24. 4.) zaoberať prešovskí mestskí poslanci. Na programe majú celkovo 29 bodov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



"Do platnosti môže vstúpiť nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) umožňujúce legalizáciu predzáhradiek, ktoré vznikli v minulosti a zároveň vzniknú od nadobudnutia účinnosti nariadenia v budúcnosti. K VZN pribudne aj podrobný manuál tvorby predzáhradiek a zriaďovaní komunitných záhrad, ktorý mesto postupne zverejní na svojom webovom sídle," uviedol Hudák.



Poslanci budú v zastupiteľstve vytvárať tiež podmienky na množstvový zber odpadov pri rodinných domoch na území mesta Prešov. "Obyvatelia rodinných domov by si tak mohli zvoliť z troch možných veľkostí nádob na odpad, prípadne si zvolia intervaly vývozu odpadu v závislosti od toho, koľko odpadov reálne produkujú," vysvetlil Hudák.



Zastupiteľstvo bude rokovať aj o sprísnení pravidiel pri predajoch a prenájmoch mestského majetku. "Reguláciou princípov predaja majetku mesta by sa malo obmedziť jeho predávanie a prenajímanie za nižšiu ako trhovú cenu, čo bude mať pozitívny vplyv na budúcu finančnú kondíciu mesta," povedal Hudák.



Súčasťou hlasovania v zastupiteľstve budú aj majetkové prevody a majetkové prevody ako prípady osobitného zreteľa. Poslanci sa budú zaoberať aj záujmom zo strany Nadácie DEDO v Prešove, ktorá sa roky venuje ľuďom bez domova. "Má záujem od mesta odkúpiť objekt, o ktorý sa dlhodobo stará a má ambíciu doň ďalej investovať a expandovať v ponúkaných sociálnych službách v meste Prešov," vysvetlil hovorca mesta.



"Hlasovať sa bude aj o druhej fáze nákupu parciálnych trolejbusov, v ktorej Dopravný podnik mesta Prešov získal nenávratný finančný príspevok na deväť nových parciálnych trolejbusov v hodnote viac ako päť miliónov eur," doplnil Hudák.



Zastupiteľstvo bude rokovať aj o petícii proti výstavbe apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici a hlasovať sa bude aj o návrhoch na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023. Poslanci rovnako rozhodnú o pridelení dotácií na kultúru a šport.



Poslanci sa budú zaoberať aj zámerom folklórneho súboru Šarišan a Šarišanček, ktoré chcú v Prešove vytvoriť novú základnú umeleckú školu so zameraním na slovenské folklórne umenie.