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Prešovskí poslanci rokovali o zriadení mestskej rady
Na programe boli aj návrhy na zmenu zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach s jeho majetkovou účasťou a úpravu tohtoročného rozpočtu.
Autor TASR
Prešov 11. novembra (TASR) - Zriadenie mestskej rady, odborných komisií a výborov volebných obvodov na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030 bolo témou stredajšieho popoludňajšieho rokovania prešovského mestského zastupiteľstva. Na programe boli aj návrhy na zmenu zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach s jeho majetkovou účasťou a úpravu tohtoročného rozpočtu.
V úvode zasadnutia zložil poslanecký sľub Richard Dubovický, ktorý ho na dopoludňajšom ustanovujúcom rokovaní neskladal. Poslanci tiež rozhodli o zložení mestskej rady, ktorá má desať členov. Šesť miest v nej pripadlo najsilnejšiemu poslaneckému klubu, ktorý budú zastupovať Martin Ďurišin, Janette Langová, Richard Dubovický, Ján Ahlers, Slávka Čorejová a Michal Michňák. Za druhý poslanecký klub sa jej členmi stali Renáta Fedorčíková, Pavol Neupauer a Rastislav Mochnacký. Nezaradených poslancov bude zastupovať Denis Tirpák.
Poslanci zriadili desať komisií mestského zastupiteľstva. Venovať sa budú financiám, rozpočtu a správe mestských organizácií a obchodných spoločností, územnému plánu a výstavbe, disponovaniu s majetkom mesta či ochrane životného prostredia.
Ďalšie komisie budú zastrešovať dopravu, strategický rozvoj a informatizáciu, školstvo a šport či kultúru, národnostné menšiny, cestovný ruch a medzinárodné vzťahy. Samostatné komisie zriadili pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť, pre podporu podnikateľskej činnosti a verejného poriadku a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Poslanci mali na programe aj zloženie výborov volebných obvodov a poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva. Ďalšie návrhy, ktoré schválili, sa týkali poverenia poslancov vykonávaním sobášnych obradov a podpisovaním mestskej kroniky na roky 2026 až 2030.
Súčasťou rokovania bol tiež návrh na šiestu zmenu tohtoročného rozpočtu mesta a poskytnutie náhrady platu primátorovi za nevyčerpanú dovolenku.
V úvode zasadnutia zložil poslanecký sľub Richard Dubovický, ktorý ho na dopoludňajšom ustanovujúcom rokovaní neskladal. Poslanci tiež rozhodli o zložení mestskej rady, ktorá má desať členov. Šesť miest v nej pripadlo najsilnejšiemu poslaneckému klubu, ktorý budú zastupovať Martin Ďurišin, Janette Langová, Richard Dubovický, Ján Ahlers, Slávka Čorejová a Michal Michňák. Za druhý poslanecký klub sa jej členmi stali Renáta Fedorčíková, Pavol Neupauer a Rastislav Mochnacký. Nezaradených poslancov bude zastupovať Denis Tirpák.
Poslanci zriadili desať komisií mestského zastupiteľstva. Venovať sa budú financiám, rozpočtu a správe mestských organizácií a obchodných spoločností, územnému plánu a výstavbe, disponovaniu s majetkom mesta či ochrane životného prostredia.
Ďalšie komisie budú zastrešovať dopravu, strategický rozvoj a informatizáciu, školstvo a šport či kultúru, národnostné menšiny, cestovný ruch a medzinárodné vzťahy. Samostatné komisie zriadili pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť, pre podporu podnikateľskej činnosti a verejného poriadku a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Poslanci mali na programe aj zloženie výborov volebných obvodov a poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva. Ďalšie návrhy, ktoré schválili, sa týkali poverenia poslancov vykonávaním sobášnych obradov a podpisovaním mestskej kroniky na roky 2026 až 2030.
Súčasťou rokovania bol tiež návrh na šiestu zmenu tohtoročného rozpočtu mesta a poskytnutie náhrady platu primátorovi za nevyčerpanú dovolenku.