Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Regióny

Prešovskí poslanci rozdelili dotácie v celkovej výške 1,95 milióna eur

.
Na snímke zľava minister dopravy SR Jozef Ráž ml. (nominant Smer-SD) a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Najviac finančných prostriedkov pôjde do oblasti kultúry. Kraj v nej podporí 506 projektov v celkovej sume viac ako 1,16 milióna eur.

Autor TASR
Prešov 18. mája (TASR) - Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozhodli na svojom pondelňajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci Výzvy poslancov PSK pre rok 2026. Celkovo rozdelili 1,95 milióna eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže.

Ako povedal vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák, celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916.000 eur.

„Nasledovali žiadatelia, ako boli rôzne združenia, zväzy a spolky, v celkovom počte 292 podporených žiadateľov vo výške takmer 630.000 eur. Na treťom mieste sa umiestnili cirkevné organizácie v celkovej výške 170.000 eur,“ doplnil Kocák s tým, že podporené boli i pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie, ale aj príspevkové a rozpočtové organizácie.

Najviac finančných prostriedkov pôjde do oblasti kultúry. Kraj v nej podporí 506 projektov v celkovej sume viac ako 1,16 milióna eur. Do športu smeruje takmer 597.000 eur, ktoré si rozdelí 279 žiadateľov. V oblasti sociálnych služieb získalo podporu 28 žiadateľov v celkovej sume 49.900 eur. Na rodinnú samosprávu je určených vyše 70.000 eur pre 37 projektov. Environmentálne aktivity kraj podporí sumou viac ako 34.000 eur, projekty v zdravotníctve takmer 9900 eur a aktivity zamerané na deti a mládež viac ako 26.000 eur.

Z hľadiska typov aktivít boli najviac podporené žiadosti, ktorých predmetom bolo materiálno-technické vybavenie rôznych občianskych združení, kultúrnych domov či folklórnych skupín.

„Takýchto žiadostí bolo podporených 365. Nasledovali kultúrne podujatia, ktorých bolo podporených 147, a športové podujatia, pri ktorých bolo podporených 100 žiadostí. Ďalšiu skupinu tvorili napríklad opravy kultúrnych domov, národných kultúrnych pamiatok, detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a podobne,“ dodal Kocák.

Bežné výdavky predstavujú z celkového objemu dotácií sumu 1,52 milióna eur a kapitálové výdavky viac ako 429.000 eur.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení