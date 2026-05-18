Prešovskí poslanci rozdelili dotácie v celkovej výške 1,95 milióna eur
Najviac finančných prostriedkov pôjde do oblasti kultúry. Kraj v nej podporí 506 projektov v celkovej sume viac ako 1,16 milióna eur.
Autor TASR
Prešov 18. mája (TASR) - Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozhodli na svojom pondelňajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci Výzvy poslancov PSK pre rok 2026. Celkovo rozdelili 1,95 milióna eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže.
Ako povedal vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák, celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916.000 eur.
„Nasledovali žiadatelia, ako boli rôzne združenia, zväzy a spolky, v celkovom počte 292 podporených žiadateľov vo výške takmer 630.000 eur. Na treťom mieste sa umiestnili cirkevné organizácie v celkovej výške 170.000 eur,“ doplnil Kocák s tým, že podporené boli i pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie, ale aj príspevkové a rozpočtové organizácie.
Najviac finančných prostriedkov pôjde do oblasti kultúry. Kraj v nej podporí 506 projektov v celkovej sume viac ako 1,16 milióna eur. Do športu smeruje takmer 597.000 eur, ktoré si rozdelí 279 žiadateľov. V oblasti sociálnych služieb získalo podporu 28 žiadateľov v celkovej sume 49.900 eur. Na rodinnú samosprávu je určených vyše 70.000 eur pre 37 projektov. Environmentálne aktivity kraj podporí sumou viac ako 34.000 eur, projekty v zdravotníctve takmer 9900 eur a aktivity zamerané na deti a mládež viac ako 26.000 eur.
Z hľadiska typov aktivít boli najviac podporené žiadosti, ktorých predmetom bolo materiálno-technické vybavenie rôznych občianskych združení, kultúrnych domov či folklórnych skupín.
„Takýchto žiadostí bolo podporených 365. Nasledovali kultúrne podujatia, ktorých bolo podporených 147, a športové podujatia, pri ktorých bolo podporených 100 žiadostí. Ďalšiu skupinu tvorili napríklad opravy kultúrnych domov, národných kultúrnych pamiatok, detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a podobne,“ dodal Kocák.
Bežné výdavky predstavujú z celkového objemu dotácií sumu 1,52 milióna eur a kapitálové výdavky viac ako 429.000 eur.
