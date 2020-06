Prešovskí poslanci rozdelili v rámci dotácií viac ako dva milióny eur

Prešov 22. júna (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci rozdelili na svojom pondelkovom rokovaní dotácie vo výške vyše dvoch miliónov eur v rámci grantových výziev. V Mikroprograme rozdelili medzi 432 úspešných žiadateľov sumu 1,01 milióna eur v troch programoch – šport, kultúra a sociálne služby. Ďalším miliónom eur podporili 18 úspešných žiadateľov o dotáciu v rámci programu Výzva pre región. Finančné prostriedky vo výške viac ako 2,4 milióna eur sú ešte pripravené v ďalších programoch.



"Čo sa týka Výzvy pre región boli uspokojení všetci žiadatelia, čo je veľmi dobré, hoci možno nie v plných výškach, ale finančné prostriedky idú do nášho kraja na podporu kultúrnych, historických pamiatok, pamiatok UNESCO. Je dobré, že druhú polovicu prikladá partner, takže jednak budú akcie investičného charakteru realizované a na druhej strane aj v čase koronakrízy budú môcť firmy zamestnať ľudí, ktorí budú rekonštruovať tieto historické pamiatky a nájdu si tak prácu," uviedol pre TASR predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.



V rámci Mikroprogramu PSK komisia v programe na šport rozdelila 286.000 eur, takmer 637.000 eur bolo rozdelených v oblasti kultúry a v programe sociálnych služieb bolo medzi žiadateľov rozdelených 87.000 eur.



Poslanci zatiaľ v rámci Výzvy pre región rozhodli o podpore jedného zo štyroch vypísaných dotačných programov. V programe na podporu obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok prišlo do konca marca na Úrad PSK 28 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 2,6 milióna eur. Čiastka požadovaná ako dotácia od PSK bola vo výške 1,2 milióna eur. Desať žiadostí bolo vyradených pre nesplnenie predpísaných podmienok. Okrem jedného projektu všetky ostatné získali dotáciu vo výške, ktorú požadovali.



"Myslím si, že väčšinu žiadateľov sa podarilo uspokojiť. Najväčší záujem bol buď o organizáciu nejakých športových podujatí, alebo drobnú rekonštrukciu,“ doplnila vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK Martina Slivková.



Krajskí poslanci budú ešte rozhodovať o rozdelení prostriedkov vo výške 2,2 milióna eur vo zvyšných troch programoch Výzvy pre región. Ide o programy podpory cyklodopravy a cykloturizmu, program, ktorý je zameraný na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK a program, ktorého cieľom je podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. V rámci vyhlásenej Výzvy predsedu PSK, Majerský rozhodne o rozdelení sumy viac ako 220.000 eur.



Na augustovom zastupiteľstve by podľa Majerského chceli poslancom podľa jeho slov predložiť druhú časť Výzvy pre región.