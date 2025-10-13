< sekcia Regióny
Prešovskí poslanci rozhodli o laureátoch Ceny PSK za rok 2025
Mons. Bernardovi Boberovi cenu udelili za významný prínos k budovaniu spoločenského zmieru a udržiavaniu kultúrnych a duchovných hodnôt, ako aj za podporu charity, vzdelávania a ekumenizmu.
Autor TASR
Prešov 13. októbra (TASR) - Laureátmi Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za 2025 sa stali archivárka a historička Zuzana Kollárová, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a lekár Ivan Minčík. Na pondelňajšom rokovaní zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci PSK.
Zuzane Kollárovej cenu udelili za dlhoročnú záslužnú odbornú činnosť a rozvoj aktivít v oblasti archívnictva a histórie. Kollárová v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad, pracuje od 1. augusta 1988, jeho vedúcou sa stala 1. februára 2022. Od roku 1986 publikuje odborné práce v oblasti histórie a archívnictva. Je autorkou, spoluautorkou a zostavovateľkou monografií, jej štúdie sú uverejnené v zborníkoch, odborných i populárno-vedeckých periodikách doma aj v zahraničí. Od roku 2008 je odbornou garantkou študijného odboru slovenské dejiny so zameraním na región Spiša Univerzity tretieho veku (UTV) pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Mons. Bernardovi Boberovi cenu udelili za významný prínos k budovaniu spoločenského zmieru a udržiavaniu kultúrnych a duchovných hodnôt, ako aj za podporu charity, vzdelávania a ekumenizmu. Bobera za titulárneho vissalského biskupa a košického pomocného biskupa pápež Ján Pavol II. vymenoval 28. decembra 1992. Biskupskú vysviacku prijal 30. januára 1993 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach z rúk Jozefa kardinála Tomka. Pápež Benedikt XVI. ho 4. júna 2010 vymenoval za druhého košického arcibiskupa metropolitu. Od roku 2022 zastáva aj post predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Počas svojho pôsobenia v arcidiecéze sa podieľal na mnohých iniciatívach, ktoré ovplyvnili duchovný aj spoločenský život v regióne východného Slovenska.
Lekárovi Ivanovi Minčíkovi cenu udelili za mimoriadne zásluhy pre rozvoj slovenskej urológie a prezentáciu vysokej úrovne lekárskej vedy doma i v zahraničí. Minčík do fakultnej nemocnice v Prešove nastúpil 1. augusta 1979. Svoje vedomosti a odborné skúsenosti neustále zdokonaľoval študijnými pobytmi v Londýne, Nijmegene, na Malte, v Innsbrucku, San Franciscu, Hamburgu aj v Bruseli. Od roku 2005 bol prednostom kliniky urológie, od roku 2008 primárom urologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Zaslúžil sa o rozvoj prešovskej urológie, ktorá sa pod jeho vedením začlenila medzi tri najlepšie pracoviská na Slovensku a dostala sa tak do povedomia celej Európy. Je krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre urológiu a podpredsedom pracovnej skupiny G-Urogenitálny trakt Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od roku 2012 pôsobí aj ako prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.
Zuzane Kollárovej cenu udelili za dlhoročnú záslužnú odbornú činnosť a rozvoj aktivít v oblasti archívnictva a histórie. Kollárová v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad, pracuje od 1. augusta 1988, jeho vedúcou sa stala 1. februára 2022. Od roku 1986 publikuje odborné práce v oblasti histórie a archívnictva. Je autorkou, spoluautorkou a zostavovateľkou monografií, jej štúdie sú uverejnené v zborníkoch, odborných i populárno-vedeckých periodikách doma aj v zahraničí. Od roku 2008 je odbornou garantkou študijného odboru slovenské dejiny so zameraním na región Spiša Univerzity tretieho veku (UTV) pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Mons. Bernardovi Boberovi cenu udelili za významný prínos k budovaniu spoločenského zmieru a udržiavaniu kultúrnych a duchovných hodnôt, ako aj za podporu charity, vzdelávania a ekumenizmu. Bobera za titulárneho vissalského biskupa a košického pomocného biskupa pápež Ján Pavol II. vymenoval 28. decembra 1992. Biskupskú vysviacku prijal 30. januára 1993 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach z rúk Jozefa kardinála Tomka. Pápež Benedikt XVI. ho 4. júna 2010 vymenoval za druhého košického arcibiskupa metropolitu. Od roku 2022 zastáva aj post predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Počas svojho pôsobenia v arcidiecéze sa podieľal na mnohých iniciatívach, ktoré ovplyvnili duchovný aj spoločenský život v regióne východného Slovenska.
Lekárovi Ivanovi Minčíkovi cenu udelili za mimoriadne zásluhy pre rozvoj slovenskej urológie a prezentáciu vysokej úrovne lekárskej vedy doma i v zahraničí. Minčík do fakultnej nemocnice v Prešove nastúpil 1. augusta 1979. Svoje vedomosti a odborné skúsenosti neustále zdokonaľoval študijnými pobytmi v Londýne, Nijmegene, na Malte, v Innsbrucku, San Franciscu, Hamburgu aj v Bruseli. Od roku 2005 bol prednostom kliniky urológie, od roku 2008 primárom urologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Zaslúžil sa o rozvoj prešovskej urológie, ktorá sa pod jeho vedením začlenila medzi tri najlepšie pracoviská na Slovensku a dostala sa tak do povedomia celej Európy. Je krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre urológiu a podpredsedom pracovnej skupiny G-Urogenitálny trakt Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od roku 2012 pôsobí aj ako prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.