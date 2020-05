Prešovskí poslanci sa budú zaoberať znížením príjmov v rozpočte

Prešov 26. mája (TASR) – Znížením príjmov v rozpočte o takmer 4,3 milióna eur pre koronakrízu, ako aj úpravami v zavádzaní parkovacej politiky sa budú v stredu (27. 5.) na svojom zasadnutí zaoberať prešovskí mestskí poslanci. Riešiť budú aj viaceré všeobecne záväzné nariadenia (VZN).



Poslanci budú rozhodovať o úprave rozpočtu, kde je návrh na zníženie vlastných zdrojov príjmov mestského rozpočtu o takmer 4,3 milióna eur. O túto sumu sa znižujú aj výdavky rozpočtu.



Ako je uvedené v predloženom materiáli, napríklad zníženie príjmov v rámci poplatkov za komunálne služby a drobné stavebné odpady v sume 200.000 eur mesto očakáva z dôvodu zavedenia karanténnych opatrení. Podľa radnice okrem iného došlo k dočasnému pozastaveniu vývozu odpadu v dôsledku uzatvorenia takmer všetkých prevádzok obchodu a služieb.



Mesto tiež navrhuje zníženie príjmov z predaja budov a objektov v sume 300.000 eur a príjmov z predaja pozemkov o 420.000 eur z dôvodu, že sa nenapĺňajú kapitálové príjmy za predaj majetku a pozemkov oproti predpokladanému plánu.



V rámci majetkových prevodov budú poslanci rozhodovať aj o návrhu na neodsúhlasenie odkúpenia 51-percentného podielu na tréningovej hokejovej PSK Aréne od prešovskej spoločnosti KEN-EX za kúpnu cenu 2,1 milióna eur s DPH. Spoločnosť ponúka mestu aj prevzatie Hokejovej akadémie Slávia Prešov so 170 členmi, respektíve možnosť vstupu mesta do nej. S predloženým návrhom však nesúhlasila príslušná komisia ani mestská rada.



Poslanci sa budú zaoberať aj aktualizovaným harmonogramom zavádzania regulácie parkovania na území mesta a aj súvisiacimi zmenami VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.



S cieľom zamedzenia situácií popíjania alkoholu na voľných priestranstvách v čase, keď sa reštaurácie, pohostinstvá a bary zatvoria, mesto navrhuje obmedzenie času otvorenia prevádzok s predajom alkoholu do 22.00 h.



Poslanci sa budú zaoberať aj záujmom mesta uchádzať sa v roku 2026 o titul Európske hlavné mesto kultúry.



Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove sa uskutoční v zasadačke mestského úradu na Jarkovej ulici.



"Do budovy budú ako prví vstupovať mestskí poslanci. Zástupcovia médií môžu vstupovať do budovy až po nich. Pri vstupe bude pracovník úradu alebo mestskej polície merať teplotu. Ak by mal niekto zvýšenú teplotu, žiaľ nebudeme mu môcť umožniť vstup do budovy," dodal hovorca mesta Vladimír Tomek.