Prešovskí poslanci schválili dotačnú schému na budúci rok
Minimálna výška dotácie je 500 eur, maximálna 5000 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľov je určené na úrovni 20 percent zo schválenej dotácie.
Autor TASR
Prešov 19. novembra (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci schválili na svojom utorňajšom (18. 11.) rokovaní Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK na rok 2026. Pôjde o tri výzvy v celkovej výške 2,4 milióna eur. Konkrétne Výzvu poslancov PSK, Výzvu Participatívny rozpočet a Výzvu Riešenie potravinovej dostupnosti. Záujemcovia sa budú môcť uchádzať o finančné prostriedky kraja vo všetkých troch výzvach od 1. januára do 1. februára 2026. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Najväčší peňažný obnos, 1,95 milióna eur rozdelia poslanci vo Výzve poslancov PSK obciam, mestám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, registrovaným cirkvám, fyzickým i právnickým osobám. Konkrétne tak urobia v siedmich programoch: šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia, podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve, deti a mládež,“ uviedla Jeleňová.
Minimálna výška dotácie je 500 eur, maximálna 5000 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľov je určené na úrovni 20 percent zo schválenej dotácie. Úspešní žiadatelia by mali byť známi v máji budúceho roku.
Vo Výzve Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb, je alokovaných 390.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie a občianske združenia.
„Výška dotácie je stanovená na sumu 10.000 eur na jednu žiadosť, pričom o úspešných projektoch rozhodne široká verejnosť. Zoznam prihlásených projektov bude zverejnený na webe samosprávy 2. apríla 2026. Verejnosť následne rozhodne o víťazných projektoch zaslaním SMS od 7. do 21. apríla 2026. Desať dní od ukončenia hlasovania zverejní samospráva zoznam podporených projektov,“ vysvetlila Jeleňová.
Z každého okresu budú pritom podporené dva projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov. Kraj tiež podporí ďalšie projekty podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov v rámci všetkých okresov PSK až do vyčerpania alokácie.
Vo Výzve Riešenie potravinovej dostupnosti, ktorá je zameraná na poskytovanie služby ambulantného predaja prostredníctvom pojazdných predajní, je alokovaných celkovo 60.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi pri tejto výzve sú obce do tisíc obyvateľov na území kraja, ktoré nemajú kamennú predajňu potravín.
„Maximálna výška dotácie je 1000 eur, pričom poskytovateľ služby je povinný poskytovať službu aspoň jedenkrát týždenne minimálne 15 minút a maximálne v rozsahu sto dní na vopred určenom mieste v intraviláne obce. Ambulantný predaj by mal obsahovať základné potraviny a drogériu. K vyhodnoteniu úspešných žiadostí by malo dôjsť v marci 2026,“ doplnila Jeleňová s tým, že bližšie informácie o podmienkach výziev budú zverejnené na webe samosprávy www.psk.sk.
