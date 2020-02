Prešovskí poslanci schválili odkúpenie podielu v obchodnej spoločnosti

Prešov 19. februára (TASR) – Odkúpenie 30-percentného obchodného podielu v spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest (SaZÚPC) schválili v stredu mestskí poslanci od spoločníka J.V.S. Prešov. Cena za odkúpenie podielu vo výške 125.418 eur bola stanovená znaleckým posudkom a hradená má byť zo zisku hospodárenia z minulých rokov. V SaZÚPC má mesto 70-percentný podiel. Dôvodom tohto kroku podľa radnice je, aby zimnú alebo letnú údržbu komunikácií vykonávala mestská spoločnosť.



"Je to zosúladenie právneho stavu, keďže v súčasnosti má mesto Prešov zavretú mandátnu zmluvu so spoločnosťou SaZÚPC. Avšak, aj keď je mandátna zmluva uzavretá, správca správu reálne nevykonáva, či už sa týka vo vzťahu k zimnej alebo letnej údržbe. Druhý podstatný dôvod je, aby sme urobili aj určitú operatívnosť plnenia požiadaviek zo strany občanov a mesta," uviedol zástupca primátorky Vladimír Feľbaba.



Mesto bude podľa neho môcť zadať spoločnosti takzvanú in-house zákazku. "Bude to priame zadanie úlohy a vyhneme sa určitým verejným obstarávaniam. Ak chceme niečo robiť rýchlejšie, promptnejšie a koniec koncov aj v lepšom časovom predstihu, vieme to urobiť takzvaným priamym zadaním zákazky. Podmienkou je, aby spoločnosť bola v 100-percentom vlastníctve mesta. Zákon túto možnosť pripúšťa," vysvetlil Feľbaba s tým, že mesto tiež chce, aby spoločnosť mohla v budúcnosti vytvoriť sociálny podnik.



SaZÚPC má podľa jeho slov nerozdelený zisk vo výške približne 226.000 eur. "Suma, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom, bola vyplatená práve prostredníctvom nerozdeleného zisku. Našli sme zdroje, ktoré má táto spoločnosť a vieme takýmto spôsobom vyplatiť zvyšný podiel druhému spoločníkovi," priblížil Feľbaba.



"Bude zvolané valné zhromaždenie spoločnosti, keďže ešte stále sú tam dvaja vlastníci. Keďže máme ochotu aj od spoluvlastníka, že chce predať obchodný podiel, podpíšeme kúpnu zmluvu a de facto mesto Prešov sa stane vlastníkom danej spoločnosti. V súčasnosti sú tam dvaja zamestnanci. Spoločnosť sa venuje zimnej údržbe a je to prispôsobené tak, aby zamestnanci vykonávali len takzvané sezónne práce. V budúcnosti máme záujem, aby spoločnosť mala kmeňových zamestnancov, ktorí vykonávajú zimnú aj letnú údržbu," dodal Feľbaba.



Poslanci zároveň schválili zmenu názvu spoločnosti na Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.