Prešovskí poslanci schválili úsporu v rozpočte takmer 3,5 milióna eur

Prešov 30. júla (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci schválili na svojom stredajšom (29. 7.) rokovaní úsporu v rozpočte mesta v objeme takmer 3,5 milióna eur. Radnica navrhla zmenu v súvislosti s dôsledkami dosahu koronakrízy. Najväčšia zmena o viac ako 2,5 milióna eur sa týka zníženia podielových daní.



Očakávané zníženie príjmov z predaja budov a pozemkov predstavuje takmer 600.000 eur. Pre pozastavenie vývozu komunálneho odpadu radnica očakáva výpadok v príjme za poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 200.000 eur. Pokles nájomného z nebytových priestorov predstavuje 84.000 eur.



"Odhadovaný výpadok je veľmi vysoký. Hovoríme zhruba o sume 4,5 milióna eur. Teraz sme pripravili miernejšiu verziu rozpočtovej zmeny. Je to vlastne už tretí pokus o predloženie rozpočtovej zmeny číslo dva, kde hovoríme zhruba o 3,5 milióna eur, ktoré potrebujeme viazať vo výdavkoch. Vieme, že v príjmoch tieto peniaze nedostaneme. To je tá najzásadnejšia zmena," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Najviac diskutovanou témou zo strany poslancov bolo podľa jej slov školstvo a to, či radnica nekráti priveľa financií na túto oblasť. "Odpoveď na to je, že využili sme projekt, ktorý vydalo ministerstvo školstva. Podľa prepočtov, ktoré urobili kolegovia na odbore školstva, by malo vyjsť s týmito projektovými peniazmi, ako aj s tými, ktoré už dostali a ktoré máme pre nich schválené v rozpočte. Tento rok by ustáli. Otázka bude financovania budúceho roku, tam budeme musieť pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie, pretože dosah koronakrízy sa nás bude týkať aj budúci rok," skonštatovala primátorka.



V rámci účelových zdrojov zastupiteľstvo zapojilo a prerozdelilo viac ako 1,5 milióna eur. "Ďalšie zmeny sa týkajú presunov, o ktorých sme už hovorili skôr. V januári som predkladala poslancom zoznam budov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, a kde je potrebné pripraviť opravu. Potom sú to viac-menej presuny medzi položkami v rámci existujúceho rozpočtu," doplnila Turčanová.



Na margo investícií a kritiky poslancov, že radnica neinvestuje do mestských častí, primátorka povedala, že idú podľa plánu investícií.



"Z opatrnosti sme viazali nezačaté projekty, ktoré neboli pripravené. Všetky projekty, kde už sme robili verejné obstarávania alebo boli zazmluvnené, tak v tých, samozrejme, pokračujeme. Takže, nerozumela som celkom diskusii poslancov, že sa neinvestuje v mestských častiach, pretože spolu s úverom budeme mať tento rok celkový objem investícií v meste takmer 9 miliónov eur, čo je podľa mňa veľmi slušná suma aj na takéto mesto ako Prešov," dodala Turčanová.