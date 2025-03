Prešovskí poslanci schválili zlúčenie viacerých stredných škôl v kraji

Prešov 10. marca (TASR) - Zlúčenie viacerých stredných škôl v kraji schválili v rámci optimalizácie siete stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK) krajskí poslanci na pondelkovom zasadnutí. Tri gymnázia plánujú do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prevziať jednotlivé mestá.



"Predložili sme osem optimalizačných projektov v rámci samosprávneho kraja. Prvý projekt sa týkal Bardejova, kde sme chceli vytvoriť alokované pracovisko, ten neprešiel. Ďalší projekt sa týkal Humenného, kde spájame obchodnú a hotelovú akadémiu od 1. septembra 2027. Tento projekt nám prešiel. Ďalší projekt, kde sme chceli vytvoriť alokované pracovisko v Humennom a spojiť polytechnickú a technickú školu v hlasovaní neprešiel. Prešli nám dva projekty v rámci Kežmarku, teda spojenie gymnázia a Školy umeleckého priemyslu, a potom Hotelovej akadémie a Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici," uviedol vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman.



Ako doplnil, poslanci zároveň schválili, že gymnáziá v Snine, vo Svidníku a v Stropkove prejdú po schválení mestskými zastupiteľstvami do zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých miest.



Optimalizácia je podľa jeho slov dôležitá pre to, aby kraj vytváral školy, ktoré budú finančne sebestačné vo väčšom rozsahu. "Teda, aby mali väčší počet žiakov, kvalitnejšiu výučbu a samozrejme aj kvalitnejšie zabezpečenie pedagogických zamestnancov a v neposlednom rade to sa odzrkadlí aj na kvalite vyučovacieho procesu," povedal Furman. S výsledkom hlasovania je spokojný, uznal však kritiku niektorých poslancov, že v niektorých okresoch komunikácia možno mohla byť na lepšej úrovni.



K zlúčeniu má dôjsť k 1. septembru 2026, okrem obchodnej akadémie a hotelovej akadémie v Humennom, kde dôjde k zmene k 1. septembru 2027.



"PSK začal racionalizovať už pred niekoľkými rokmi, ale vieme, že to nebolo všetko. Detí je stále menej, žiakov stredných škôl tiež. To znamená, že tak, ako nemajú obce a mestá žiakov vo svojich materských či základných školách, tento bod alebo moment jednoducho dobehne aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Všetky vyspelé krajiny, ktoré majú dobré a kvalitné vzdelanie a dobré a kvalitné školy, nemajú školy pod 500 žiakov. My sme ďaleko pod 500, a preto sme potrebovali racionalizovať. Som presvedčený, že táto racionalizácia prospeje žiakovi, učiteľovi aj rodičovi," doplnil predseda PSK Milan Majerský.



Poslanci z Klubu Hlas-SD a nezávislí po rokovaní na tlačovej konferencii uviedli, že ich klub nie je proti optimalizácii, avšak podotkli, že optimalizácia musí byť adekvátne odkonzultovaná, vyargumentovaná a až následne schválená.



"Preto nie sme spokojní s návrhom, ktorý predložil Úrad PSK a tento návrh nebol ani odkonzultovaný v dostatočnej miere, nebol dostatočne podložený, bol chaotický a často prechádzal rôznymi zmenami," uviedol predseda klubu a krajský predseda strany Hlas-SD Richard Eliáš s tým, že poslankyňa Nadežda Sirková preto navrhla stiahnutie materiálu z rokovania a jeho prepracovanie. Jej návrh poslanci neschválili.