Prešovskí poslanci schválili zriadenie novej materskej školy
MŠ bude zriadená v budove, ktorú mesto aktuálne rekonštruuje.
Autor TASR
Prešov 25. februára (TASR) - Na Hviezdoslavovej ulici v Prešove vznikne nová materská škola (MŠ) spolu so školskou jedálňou. Prešovskí mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom stredajšom zasadnutí. Škola vznikne k 10. marcu 2026, do registra ju má radnica zapísať do konca marca. Zariadenie by malo začať fungovať od 1. septembra.
MŠ bude zriadená v budove, ktorú mesto aktuálne rekonštruuje. Podľa primátora Františka Oľhu pôjde o jeden z najmodernejších školských objektov na východnom Slovensku za posledné roky. „Je to objekt s veľmi nízkou energetickou náročnosťou, ktorý nebude zaťažovať rozpočet mesta vysokými nákladmi na energie a prevádzku,“ uviedol Oľha.
Podľa vedúcej odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Veroniky Kmetóny Gazdovej to bude promoderná, proinkluzívna a prorodinná MŠ s modernými prvkami výchovno-vzdelávacieho procesu a prvkami vzdelávania 21. storočia.
Stavebné práce realizuje Mestský podnik služieb Prešov. Ako povedala jeho riaditeľka Karolína Bortáková, stavba je v záverečnej fáze a prebiehajú vnútorné práce. Pôvodný harmonogram počítal s realizáciou v horizonte 18 mesiacov, mesto však projekt z plánu obnovy realizuje v skrátenom režime približne ôsmich mesiacov. Zároveň prebieha proces verejného obstarávania na zabezpečenie interiérového vybavenia.
Nová MŠ bude mať kapacitu 96 detí v štyroch triedach. Celkové náklady dosahujú približne dva milióny eur, z toho takmer 1,67 milióna eur mesto získalo z plánu obnovy, zvyšok financuje z vlastného rozpočtu.
