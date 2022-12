Prešovskí poslanci schválili zvýšenie daní, ako aj poplatkov za odpad

Prešov 29. decembra (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci schválili vo štvrtok všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa miestnych daní, ako aj poplatkov za odpad. Obyvatelia tak od 1. januára 2023 zaplatia za svoje nehnuteľnosti viac o 50 percent. Súkromným podnikateľom sa daň zvýši o 30 percent. Približne o 70 percent vzrastie poplatok za odpad.



Daň z nehnuteľnosti pre podnikateľov vzrastie zo 4,25 eura na 5,53 eura za štvorcový meter. Pôvodne bola navrhovaná suma 6,38 eura. Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného zvýši z 0,12 eura na 0,15 eura za štvorcový meter. Daň za schátrané a neudržiavané stavby, ktorú mesto zavádza, sa zvýši desaťnásobne, ako to povoľuje maximálny zákonom povolený koeficient 10.



Čo sa týka bytov, tak napríklad pri byte s rozlohou 68 štvorcových metrov daň stúpne z tohtoročnej úrovne 28,90 eura na 43,38 eura. Daň za rodinný dom s jedným poschodím s rozlohou 120 štvorcových metrov stúpne zo 65,40 eura na 94,56 eura. Daňová úľava pre ľudí v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutých a seniorov klesne z 50 na 25 percent.



Zo 66 centov na 1,50 eura za osobu a prenocovanie sa zvyšuje daň za ubytovanie.



Podnikateľom vzrastie poplatok za odpad z 0,0183 eura na 0,0324 eura za liter komunálnych odpadov. Právnická osoba tak za 120 litrovú nádobu s odpadom pri týždennom zbere zaplatí ročne namiesto 114,19 eura sumu 202,17 eura. Pri týždennom zbere a 1100 litrovej nádobe sadzba vzrastie z 1046,76 eura na 1 853,28 eura.



Poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby sa od nového roka zvýši zo súčasných 0,0808 eura za osobu a kalendárny deň na 0,135 eura. Predstavuje to nárast zo súčasných 29,49 eura na 49,27 eura ročne. Zdravotne ťažko postihnuté osoby a ľudia starší ako 65 rokov zaplatia 36,97 eura. Pôvodne mali mať úľavu obyvatelia vo veku 70 rokov a viac. Zastupiteľstvo schválilo jeden z poslaneckých návrhov.



Zvýšenie poplatku radnica argumentovala tým, že v meste sa tvorí toľko odpadu, že na jeho prevoz a likvidáciu musí doplácať z iných peňazí, čo zákon zakazuje. Primátor František Oľha avizoval, že v budúcnosti chcú ponúknuť obyvateľom množstvový zber, aby tí, ktorí produkujú menej odpadu, zaplatili menej. Mesto Prešov zvyšovalo dane z nehnuteľností naposledy v roku 2020, a to o 25 percent v porovnaní s rokom 2019.