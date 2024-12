Prešovskí poslanci schválili zvýšenie poplatku za odpady a daní

Prešov 10. decembra (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci na svojom utorňajšom zasadnutí schválili zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daní z nehnuteľností.



Predpis poplatku za komunálne odpady na rok 2024 bol viac ako 6,3 milióna eur, na rok 2025 je suma vyčíslená na viac ako 6,7 milióna eur. Navýšenie sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2025 o 15 percent by malo do rozpočtu mesta priniesť približne 1,8 milióna eur.



"Mnohé mestá a obce dodnes nezákonne dofinancovávajú náklady na odpadové hospodárstvo mesta, len aby sa vyhli zvyšovaniu poplatkov. V súčasnosti je to ale neudržateľný model a tieto samosprávy to skôr či neskôr dobehne. Dosah bude následne na obyvateľov o to drastickejší. Potom sme svedkami prípadov, kedy v niektorých obciach narastú náklady na odpad aj o 200 percent," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha s tým, že mesto preto zastupiteľstvu predložilo návrh na zvýšenie o približne sedem percent.



Pri súčasnej paušálnej sume na osobu 55,11 eura v roku 2024 narastie suma v roku 2025 na 59 eur za osobu na rok. Právnické osoby zaplatia napríklad za 120 litrovú nádobu a 52 vývozov namiesto 225,26 eura sumu 240,24 eura. Za drobný stavebný odpad sa bude platiť rovnako ako v tomto roku, a to 0,04 eura za jeden kilogram.



Po prepočte cez ekonomické ukazovatele v slovenskom hospodárstve za tento rok predstavuje návrh zmeny daní z nehnuteľnosti podľa radnice nárast o približne 15 percent.



Majiteľ jednoposchodového rodinného domu s rozlohou 120 štvorcových metrov zaplatí namiesto súčasných 117,48 eura ročnú daň vo výške 132,36 eura. Daň za garáž s rozlohou 19 štvorcových metrov vzrastie z 38,05 eura na 43,75 eura. Pri záhrade s rozlohou 382 štvorcových metrov sa sadzba zvyšuje na 31,23 eura na 35,90 eura. Vlastník bytu s rozlohou 68 štvorcových metrov zaplatí namiesto 56,37 eura sumu 64,80 eura.



Súkromní podnikatelia zaplatia za trojposchodový objekt s rozlohou 350 štvorcových metrov namiesto 2242,10 eura sumu 2554,65 eura. Za zastavanú plochu s rozlohou 900 štvorcových metrov zaplatia namiesto pôvodných 55,43 eura sumu 63,56 eura. Daň pri nebytovom priestore s rozlohou 90 štvorcových metrov sa zvyšuje z 536,04 eura na 616,41 eura.



Výrazne vyššiu daň po novom zaplatia prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, kde sa sadzba podľa mesta neupravovala od roku 2012. Oproti sume 66 eur za rok zaplatia po novom 150 eur. Nezmenila sa výška dane za psa v bytovom dome. Mení sa však rozdiel v sume, ak je pes prihlásený v rodinnom dome. V roku 2025 by malo byť zníženie na úrovni 50 percent, teda pôjde o sumu 20 eur ročne.